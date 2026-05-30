Centenares de vecinos acompañan en Alhabia a la Virgen de la Visitación por el Año de Gracia

Varios centenares de vecinos y visitantes han acompañado este sábado en Alhabia a la Virgen de la Visitación en la romería extraordinaria que se ha llevado a cabo con motivo del Año de Gracia, que conmemora el 350 aniversario del voto de la localidad a su patrona. La jornada ha estado organizada por la Mayordomía de Nuestra Señora de la Visitación junto al Ayuntamiento de Alhabia.

El año de gracia, que arrancó el año pasado y se extiende hasta el próximo 2 de julio de 2026, se trata de un periodo especial que permite la obtención de indulgencias y acoge múltiples actos litúrgicos a lo largo de todo el año. Entre ellos se encuentran las Fiestas Patronales, en las que se cumple con la promesa realizada por el pueblo hacia su virgen hace tres siglos y medio.