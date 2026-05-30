VOX exige al PSOE de Vícar que “recupere las duchas y los vestuarios del campo de fútbol municipal tras varios meses inutilizables por legionella»

La portavoz, Alejandra Ceballos, reclama “soluciones inmediatas a un problema que llevan sufriendo los vecinos a raíz de que Sanidad detectara la infección y que les ha supuesto irse fuera del municipio para poder practicar este deporte ante la inacción del Partido Socialista”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Vícar, a través de su portavoz Alejandra Ceballos, ha registrado una moción de cara al próximo Pleno en la que va a exigir al Gobierno local del Partido Socialista que “recupere la operatividad de las duchas y los vestuarios del campo de fútbol municipal después de que lleven cerradas varios meses por una serie de deficiencias graves detectadas por Sanidad”. Puesto que “actualmente están fuera de servicio y eso ha conllevado a que muchos jóvenes decidan irse fuera de Vícar para poder practicar este deporte”.

Ceballos recuerda en “en estas instalaciones juegan al fútbol cientos de jóvenes de Vícar que, cuando acaban sus partidos, no tienen ni siquiera la posibilidad de ducharse ante un problema que parece darle igual al Partido Socialista, ya que no han hecho nada para solucionarlo”. Y es que “pese a que en la web del Ayuntamiento se ofrezca una información en la que el uso de estas instalaciones se encuentra en estado óptimo, la realidad es que no”.

Ante esta situación, desde VOX han exigido al Gobierno local, a través de esta moción, que “solucione el problema de las duchas del campo de fútbol, realizando todos los protocolos y acciones necesarias para subsanar los defectos que el inspector de sanidad detectara en su día, y que permita el uso normal y con todas las garantías de las instalaciones municipales, incluidos el agua con la que se riega el campo y la correcta desinfección y funcionamiento del acumulador”.

Ya que el cierre de los vestuarios, tal y como indica la edil de la formación que preside Santiago Abascal “ocurre porque sanidad detectó una infección de legionella hace meses y desde el PSOE vemos como siguen sin hacer nada para recuperar la operatividad de estos servicios”. Teniendo que “volver a desinfectar el acumulador puesto que lleva meses sin funcionar”.

“Son muchos los vecinos que nos han hecho llegar sus quejas por esta situación, manifestando que para el próximo curso inscribirán a sus hijos en los clubes deportivos de El Parador o Roquetas de Mar”. Algo que “muchos jugadores adultos ya hacen ante la falta de soluciones de este Gobierno socialista”. Incluso hay partidos que deberían disputarse como locales y que están jugándose en otros municipios”, ha concluido Alejandra Ceballos.