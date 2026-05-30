Antonia Urrutia denuncia actos de vandalismo en distintos puntos del municipio de Canjáyar

Hace un llamamiento a la responsabilidad y al buen uso de las instalaciones municipales para garantizar su correcto funcionamiento y conservación

La alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha denunciado este viernes reiterados actos de vandalismo que están teniendo lugar en el municipio durante los últimos días y que están provocando importantes deterioros en elementos urbanos e instalaciones.

Entre ellos, ha lamentado la aparición de pintadas en algunas paredes de edificios municipales, vertido de escombros en determinados lugares no autorizados, y diferentes daños como césped artificial arrancado en instalaciones municipales o rotura de macetas para el embellecimiento de la localidad.

La alcaldesa ha manifestado que “estos acontecimientos hacen que el dinero que tenemos destinado para realizar actuaciones y mejorar servicios tengamos que invertirlo en reparar los daños que estas personas están ocasionando en nuestro pueblo”.

Además, Urrutia ha pedido a los vecinos una mayor responsabilidad, así como un buen uso y cuidado de las instalaciones para velar por el correcto funcionamiento y la conservación de las mismas.