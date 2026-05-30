La plaza de Las Mascaranas de Huércal de Almería abre las puertas al primer mercado vegano de la provincia

La plaza de Las Mascaranas de Huércal de Almería ha sido escenario este sábado de Huércal Vegan Market, el primer mercado vegano de la provincia, una iniciativa pionera más del Ayuntamiento de la localidad, que ha ido de la mano con la Asociación de Veganos y Vegetarianos de Almería, por la que durante todo el día se han asomado centenares de vecinos de la localidad y el área metropolitana.

Se trata de la primera feria de gastronomía vegana en la que los asistentes han podido encontrar diferentes propuestas con opciones de comida basada en productos de origen vegetal para todos los públicos, mezclando gastronomía, cultura, bienestar y activismo y en una jornada abierta, familiar e inclusiva.

Así, el evento ha contado con puestos de comida vegana, artesanía, cosmética natural, complementos, decoración, protectoras de animales y proyectos con conciencia, una paella vegana popular y actividades como talleres creativos, cuentacuentos, música, baile, charlas, yoga o mindfulness.