Científicos de las universidades de Granada, Córdoba y Sevilla presentan sus investigaciones en el encuentro nacional de la Sociedad Española de Nutrición

Andalucía tendrá una destacada representación científica, académica y técnica en el XXXV Congreso Nacional, que incluye la XI Reunión de Jóvenes Investigadores yque se celebrará del 24 al 26 de junio en Valladolid. Investigadores, académicos, docentes, técnicos y expertos procedentes de universidades y centros de investigación de referencia andaluces participarán tanto en los simposios científicos como en las sesiones de comunicaciones orales del encuentro nacional de referencia sobre alimentación, nutrición, sostenibilidad y salud. El programa científico del congreso, estructurado en 18 simposios y más de 60 comunicaciones orales, contará con la participación de representantes de instituciones como la Universidad de Granada, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) o la Escuela Andaluza de Salud Pública. La Universidad de Granada estará representada en el simposio sobre la IA en los trabajos científicos con la ponencia “La IA generativa: herramienta profesional para trabajos científicos” dela Dra. María Dolores Mesa García, quien también es miembro del Comité Organizador del XXXV Congreso; así como en el simposio sobre complementación y suplementación nutricional, a través de la ponencia “Suplementación nutricional en periodo de peri y menopausia en la mujer” de la Dra. Concepción Aguilera García, catedrática de esta universidad. Asimismo, la Universidad de Córdoba tendrá una presencia relevante en el programa científico con la participación de la Dra. Alicia Moreno Ortega, profesora sustituta de universidad, y del Dr. Rafael Moreno Rojas, catedrático de universidad, mientras que la Universidad de Sevilla estará representada por la Dra. Ruth Hornedo Ortega, profesora titular de universidad. En el ámbito de las comunicaciones orales del congreso, participarán también investigadores andaluces como la Dra. Celia Rodríguez Pérez, profesora asociada de la Universidad de Granada; la Dra. Alicia Moreno Ortega, investigadora postdoctoral del IFAPA; y el Dr. Eduardo Sánchez Sánchez, profesor de la Universidad de Cádiz. Por su parte, la XI Reunión de Jóvenes Investigadores contará igualmente con representación andaluza a través de varias comunicaciones orales presentadas por jóvenes investigadores vinculados a la Universidad de Granada y a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Entre ellos figuran Lourdes Chávez-Alfaro, José María Gálvez-Navas y Javier Moreno, cuyos trabajos abordarán distintas líneas de investigación relacionadas con la nutrición y la salud. “La Comunidad Científica de Andalucía tiene una presencia y una participación destacada en esta edición del Congreso de la SEÑ, reflejo del papel que desempeñan sus universidades y centros de investigación en el avance científico en alimentación, nutrición, seguridad alimentaria, sostenibilidad y salud. Este encuentro permitirá compartir conocimiento científico-técnico, generar nuevas colaboraciones y seguir impulsando una investigación multidisciplinar alineada con los grandes retos actuales en alimentación, nutrición, sostenibilidad, salud pública y seguridad alimentaria”, destaca elDr. Rafael Urrialde de Andrés, vicepresidente del XXXV Congreso de la SEÑ.

La cita científica de referencia en España

El XXXV Congreso Nacional de la SEÑ reunirá a científicos, académicos, técnicos y expertos de más de 30 instituciones nacionales e internacionales para abordar los principales retos actuales en alimentación, nutrición, seguridad alimentaria, sostenibilidad y salud, desde una perspectiva multidisciplinar y bajo el enfoque “Una Sola Salud”. Además, el encuentro contará con dos conferencias magistrales: la conferencia inaugural correrá a cargo de la Dra. María Neira González, exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que la conferencia de clausura será impartida por el biotecnólogo y divulgador científico Luis Quevedo, centrada en la comunicación científica en nutrición. El congreso consolida así la trayectoria de crecimiento y relevancia científica de la SEÑ. La anterior edición, el XXXIII Congreso, celebrada en Granada en junio de 2024, ya supuso un éxito reuniendo a 207 inscritos, más de 50 ponencias y 190 abstracts presentados en comunicaciones orales y pósteres. En continuidad con ese éxito científico y con la creciente proyección del encuentro, el XXXV Congreso Nacional de la SEÑ, que se celebrará en Valladolid del 24 al 26 de junio, ya ha superado estas cifras y prevé reunir a más de 250 inscritos.

18 simposios científicos y más de 60 comunicaciones orales

El programa del XXXV Congreso de la SEÑ se articula en 18 simposios científicos que abordarán cuestiones clave como la microbiota intestinal, la nutrición de precisión, la inteligencia artificial aplicada a la investigación alimentaria, la seguridad alimentaria, la dieta mediterránea, la alimentación infantil, la inmunonutrición, la seguridad alimentaria, los alimentos ultraprocesados o la sostenibilidad alimentaria. Asimismo, el encuentro contará con más de 60 comunicaciones orales distribuidas en diferentes sesiones paralelas, en las que se presentarán investigaciones relacionadas con epidemiología nutricional, microbiota, nutrición clínica, tecnología alimentaria, salud metabólica y comportamiento alimentario, entre otras áreas.

Sobre la SEÑ

Con 47 años de trayectoria científica y académica, la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) es una de las sociedades científicas de referencia en el ámbito de la nutrición, alimentación y salud en España. La SEÑ promueve el desarrollo de la investigación científica en materia de nutrición, alimentación y salud como una ciencia multidisciplinar aplicada. Actualmente es la única sociedad científica española que es miembro de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) y de la Federation of European Nutrition Societies (FENS).