Las universidades públicas andaluzas realizarán barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados durante la PAU

La medida, determinada en coordinación con el Gobierno regional andaluz, contempla la introducción de detectores en diferentes sedes y momentos de la Prueba de Acceso a la Universidad

Las universidades públicas de Andalucía en coordinación con el Gobierno regional han determinado que, para articular de la manera más garantista posible la celebración de la PAU en el territorio del Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo barridos selectivos para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba. De esta manera, se introducirán detectores en diferentes sedes y momentos de la PAU con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en el documento Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26.

En este sentido, se recuerda que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.