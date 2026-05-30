La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, visitó ayer Almería para participar en un encuentro con la militancia socialista. Acompañada por el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, puso en valor el compromiso histórico de los gobiernos socialistas con la sostenibilidad y la transición ecológica.

Durante su etapa como ministra, se impulsó el Programa AGUA, que apostó por soluciones sostenibles al problema de la sequía como la construcción de desaladoras. Desde entonces, el PSOE ha demostrado que las energías renovables y la sostenibilidad son una seña de identidad del partido y de sus gobiernos.

Cristina Narbona reafirmó la apuesta del PSOE por seguir trabajando para que Almería sea un referente en energías renovables, aprovechando el potencial solar de la provincia y garantizando un futuro sostenible para las próximas generaciones.