El PSOE-A exige a Moreno Bonilla que convoque de inmediato la comisión de El Algarrobico para fijar el lunes la fecha del derribo

El portavoz socialista Paco Cuenca advierte de que el Gobierno de España ya ha cumplido y reclama al presidente de la Junta que demuestre si está del lado de la protección de nuestro patrimonio natural o de quienes llevan décadas atentando contra él

El portavoz del PSOE de Andalucía y diputado electo, Paco Cuenca, ha exigido hoy máxima celeridad al presidente de la Junta ante lo que considera una oportunidad histórica para el patrimonio natural andaluz. Tras dar el paso el Gobierno de España y solicitar formalmente la convocatoria de la comisión de seguimiento para avanzar en la demolición de El Algarrobico, Cuenca ha señalado que la pelota está ahora en el tejado de San Telmo. «Le toca actuar a la Junta de Andalucía, que preside actualmente ese órgano, y por eso le exigimos que convoque ya la comisión para el lunes mismo de la próxima semana», ha reclamado.

El portavoz socialista ha sido contundente al reclamar que se acaben los plazos y las estrategias de distracción. «Ha llegado el momento de que Moreno Bonilla diga claramente si va a permitir el derribo del mayor atentado medioambiental de Andalucía o si va a seguir buscando excusas para retrasarlo», ha incidido Cuenca, recordando que este hotel es el símbolo de un modelo destructivo que nunca debió existir. Para el diputado electo, la resolución de este conflicto es la oportunidad perfecta para cerrar una herida que lleva demasiados años abierta en el litoral de la comunidad.

Paco Cuenca ha enmarcado la pasividad del Gobierno autonómico en la estrategia de alianzas del Partido Popular con la extrema derecha:»La pregunta es muy sencilla: ¿va a ser capaz Moreno Bonilla de aprovechar esta oportunidad o va a tener que contentar a sus futuros socios de Vox?». Desde el PSOE-A se advierte de que no se va a tolerar que los bandazos políticos del presidente condicionen la protección del medio ambiente.

«Esperamos que no sean los y las almerienses, así como todos los andaluces, quienes paguemos el precio del lío de Moreno Bonilla con los de Abascal», ha alertado Cuenca. La formación socialista insiste en que el Ejecutivo central ha cumplido estrictamente con su parte, por lo que es hora de pasar a la acción. «Basta de excusas y basta de dilaciones, urge que se celebre esa reunión ya», ha zanjado.