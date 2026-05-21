VOX registra en el Congreso y en el Senado propuestas para el refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada

Medios materiales, blindaje jurídico y mejoras laborales, las exigencias de VOX para la Guardia Civil

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso, y una moción en el Senado con el objetivo de poner en marcha una serie de medidas para el refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Por ello, insta al Gobierno de España a implementar de manera inmediata once acciones transversales.

La formación fundamenta su petición en los hechos ocurridos en la mañana del pasado 8 de mayo, donde fueron asesinados dos guardias civiles en acto de servicio en una persecución contra el narcotráfico. Para VOX, “no resulta aceptable que quienes se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física”.

En el ámbito operativo y reglamentario, las iniciativas exigen dotar de inmediato a los agentes con el equipamiento, armamento y munición adecuados frente a la criminalidad , además de crear protocolos que cataloguen formalmente a las narcolanchas como fuerza letal para poder responder con una fuerza equivalente ante la desobediencia.

Respecto al blindaje jurídico, se exige reforzar el amparo legal de los guardias civiles en acto de servicio para evitar que sufran un calvario judicial o administrativo por actuaciones legítimas en el cumplimiento de su deber.

Por otro lado, el documento demanda mejoras laborales y estructurales, destacando el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo , la equiparación salarial real y permanente con el resto de cuerpos policiales y el freno definitivo al desmantelamiento de las Casas Cuartel en la España Rural.