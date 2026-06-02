CSIF valora el descenso del paro, pero reclama más empleo estable y el refuerzo de los servicios públicos

• Almería registra 4.209 desempleados menos que hace un año y una reducción de 636 personas respecto al mes de abril, lo que supone un descenso del 1,54%

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería valora positivamente los datos de paro registrados durante el mes de mayo por el Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia, que reflejan una reducción de 636 personas desempleadas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,54%. Con esta nueva bajada, el número total de personas desempleadas en Almería se sitúa en 40.621, consolidando una tendencia favorable que también se observa en la comparativa interanual, con 4.209 parados menos que hace un año (-9,39%).



CSIF considera que estos datos evidencian una evolución positiva del mercado laboral almeriense, favorecida en parte por el incremento de la actividad económica vinculada al inicio de la temporada turística, la campaña agrícola y determinados sectores de servicios. No obstante, insiste en la necesidad de analizar estas cifras con prudencia, ya que buena parte del empleo generado continúa estando ligado a actividades estacionales y con elevados niveles de temporalidad.

Por sectores económicos, los servicios continúan concentrando el mayor volumen de desempleo, con 26.572 personas inscritas como demandantes de empleo, representando más del 65% del total provincial. Precisamente, este sector protagoniza la mayor reducción mensual del paro, con 487 desempleados menos durante mayo, seguido de la construcción (-81 personas), la industria (-26) y el colectivo sin empleo anterior (-112). Estos datos confirman que la actividad económica vinculada a la campaña estival comienza a reflejarse en las estadísticas laborales.

Desde la sindical subrayamos que la mejora del empleo debe ir acompañada de una apuesta decidida por la creación de puestos de trabajo estables y de calidad. Resulta imprescindible seguir impulsando medidas que reduzcan la precariedad laboral y favorezcan la consolidación de proyectos profesionales duraderos para los trabajadores y trabajadoras de la provincia.

Así, se insiste en fortalecer los servicios públicos, ya que deben formar parte de cualquier estrategia de crecimiento económico. Sanidad, educación, justicia, administración general y servicios sociales continúan necesitando plantillas suficientes para atender adecuadamente a la ciudadanía y garantizar unas condiciones laborales dignas para sus profesionales.

Con todo, CSIF considera que los buenos datos registrados durante los últimos meses deben servir para avanzar hacia un modelo productivo más sólido, diversificado y menos dependiente de la estacionalidad. Solo así será posible consolidar la reducción del desempleo y ofrecer mayores oportunidades de empleo estable a la población almeriense.

Según explica la presidenta del sindicato, Aima Serrano, “desde CSIF valoramos positivamente los datos del paro registrado durante el mes de mayo por el Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia, con una reducción de 636 personas”.

Estos datos evidencian “una evolución positiva del mercado laboral. No obstante, insistimos en la necesidad de analizar las cifras con prudencia, ya que buena parte del empleo generado continúa estando ligado a actividades estacionales y con elevados niveles de temporalidad”, ha destacado Serrano.

Además, “la mejora del empleo debe ir acompañada de una apuesta decidida por la creación de puestos de trabajo estables y de calidad. Es imprescindible seguir impulsando medidas que reduzcan la precariedad laboral y favorezcan la consolidación de proyectos profesionales duraderos para los trabajadores y trabajadoras de Almería”.

Desde una perspectiva autonómica, CSIF también ha valorado el descenso del paro en 9.125 personas durante el pasado mes de mayo, siendo Andalucía, por segundo mes consecutivo, la comunidad autónoma que lidera la caída del desempleo a nivel nacional.

Aunque la organización sindical considera positivos los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que sitúan la cifra de personas desempleadas en la comunidad en 548.120, ha advertido de que “estos datos deben analizarse con cautela, ya que mayo es tradicionalmente un mes favorable para el empleo por el incremento de la actividad en el sector servicios vinculado al inicio de la temporada turística y estival”.

En este sentido, la bajada del paro “sigue evidenciando la fuerte dependencia de Andalucía de actividades económicas estacionales, especialmente el turismo y la hostelería, lo que dificulta la consolidación de un mercado laboral estable y de calidad”. Para la sindical, “aunque es una buena noticia que el desempleo continúe reduciéndose, no podemos conformarnos con un modelo productivo que año tras año repite los mismos patrones de temporalidad y dependencia de campañas concretas”.