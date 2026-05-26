Junta y FAAM forman en actividades de gestión administrativa a personas con discapacidad

Los alumnos y alumnas han recibido hoy los diplomas acreditativos del proyecto de Empleo y Formación, que ya ha facilitado la incorporación laboral de dos participantes

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y el presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), Valentín Sola Caparrós, han entregado hoy diplomas acreditativos a 15 personas en situación de desempleo, la mayoría de ellas con discapacidad, que durante un año han participado en el proyecto de Empleo y Formación en la especialidad de actividades de gestión administrativa.

Esta iniciativa, que ha contado con una subvención de la Consejería de Empleo de 390.942 euros, ha tenido como objetivo dotar a los participantes de herramientas y formación conducente a certificados profesionales que les otorgue competencias para mejorar su empleabilidad. Durante los meses de ejecución, el alumnado ha recibido un total de 1.920 horas de formación, tanto teórica como práctica, desarrollada ésta en los centros y servicios gestionados por FAAM.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha dado la enhorabuena al alumnado de este proyecto “por los conocimientos, habilidades y experiencia laboral adquiridos durante un año en una de las ocupaciones con alta demanda en el mercado laboral almeriense, las actividades de gestión administrativa”.

Asimismo, ha felicitado al equipo directivo y docente del proyecto y a FAAM por el buen desarrollo de esta iniciativa, agradeciendo a la entidad “su implicación y esfuerzo por mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, aprovechando los recursos que desde la Junta de Andalucía ofrecemos, como el programa Empleo y Formación”.



Amós García ha destacado “la colaboración de la administración con entidades sociales como FAAM para impulsar actuaciones con un impacto real y positivo en la vida de las personas, facilitándoles oportunidades laborales gracias a la formación, permitiendo su recualificación hacia nuevas actividades adaptadas a sus capacidades para que puedan mantenerse en el mercado laboral”.

El responsable provincial también ha señalado que los proyectos de Empleo y Formación “constituyen una magnífica vía de integración social para las personas con discapacidad, ya que tener empleo no sólo les aporta independencia económica, sino también autonomía, realización personal y la posibilidad de contribuir al crecimiento económico de nuestra sociedad”.

Los participantes han tenido asociado un contrato de formación en alternancia durante todo el periodo formativo. Valentín Sola, presidente de la entidad, ha resaltado precisamente este aspecto como de vital importancia, ya que la dotación económica durante todo el periodo supone afrontar la formación con una mayor motivación y tranquilidad financiera sobre todo para los participantes de mayor edad. Por otra parte, junto a la formación clave en materia de gestión administrativa, el alumnado ha recibido competencias en áreas como la igualdad de género, la prevención en riesgos laborales y la orientación laboral, todas ellas impartidas en el aula de formación acreditada de FAAM.



En los tres últimos años, FAAM ha recibido un apoyo económico de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de 1,27 millones de euros para poner en marcha cinco proyectos de Empleo y Formación, de los que han finalizado tres y dos más comenzarán en las próximas semanas, los cuales permitirán cualificar y dar experiencia laboral a 20 personas con discapacidad en atención sociosanitaria y actividades de gestión administrativa.

FAAM desarrolla estos proyectos desde 1999, periodo que ha permitido formar y otorgar habilidades laborales a un total de 230 personas en situación de desempleo y con discapacidad. De todos ellos un 80% han conseguido un empleo.