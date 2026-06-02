El paro desciende en mayo en 636 personas en Almería y registra la cifra total de desempleados más baja en este mes desde el año 2008

El dato global de personas desempleadas durante el pasado mes se sitúa en 40.621 en la provincia

En comparación con los datos de hace un año, hay registrados en Almería – 4.209 parados menos, que supone un descenso de – 9,39 %

La afiliación a la Seguridad Social durante el pasado mes se sitúa en 344.173 trabajadores afiliados

La tasa de contratación indefinida en mayo se ha situado en el 55,87% del total de contratos suscritos en el año

La cantidad total que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado a la protección de personas desempleadas en Almería ha sido de 35,99 millones de euros, que han beneficiado a un total de 35.418 personas

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes de mayo, disminuye en 636 personas, en relación con el mes de abril de 2026 (-1,54%); situándose la cifra total de personas desempleadas en 40.621.

Esta cifra es la más baja registrada en un mes de mayo desde el año 2008, cuando se registraron 36.410 personas desempleadas. Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay -4.209 personas en el desempleo menos que en mayo de 2025, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del 9,39%.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en mayo en 16.718 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 23.903. Por edades, la cifra del paro juvenil, es decir, de menores de 25 años, es de 3.569 parados. Entre los mayores de 25 años el número de desempleados es de 37.052. Del total de personas desempleadas, 8.311 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en los sectores de servicios (-487), colectivo sin empleo anterior (-112), construcción (-81) e industria (-26); aumentando en el sector de la agricultura (70).

La estructura por sectores del desempleo en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 26.572, colectivo sin empleo anterior 5.242, agricultura 3.790, construcción 3.372 e industria 1.645.

Contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de mayo en Almería ha sido de 21.755, lo que suponen 1.933 contratos más que en el mes de abril (9,75%) y 1.715 contratos más que en el mes de mayo de 2025 (8,56%).

Del total de contratos,13.487 se han suscrito en el sector servicios, 6.211 en la agricultura, 1.277 en la construcción y 780 en la industria. Los contratos que han suscrito ciudadanos extranjeros son 10.004.

En lo que va de año se han suscrito en Almería 95.293 contratos, de los que 53.237 (55,87%) han sido indefinidos y el resto, 42.056 (44,13%) de carácter temporal.

Prestaciones por desempleo (datos de abril 2026)

El número de personas beneficiarias de la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de abril fue de 35.418. De este total, 15.997 percibieron prestación contributiva por desempleo, 18.152 subsidio por desempleo, 8 renta activa de inserción y 1.261 subsidio de eventuales agrarios.

Los ciudadanos extranjeros que perciben alguna prestación por desempleo ascienden a 11.021, lo que representa el 4,76% del total. De ellos, 8.871 son de países no comunitarios y 2.150 de países comunitarios.

La cantidad total que el SEPE ha destinado a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de abril en Almería asciende a 35,99 millones de euros. Por otra parte, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario es de 1.011,9 euros al mes, y el plazo medio de reconocimiento de la prestación de 2,57 días.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes de mayo ha sido de 344.173 trabajadores afiliados, lo que supone una disminución de 765 afiliados respecto a abril (0,22%). En términos interanuales, hay hoy 7.612 afiliados más que hace un año, es decir, en mayo de 2025, lo que porcentualmente es un 2,26% más.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 278.821 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 64.421, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 932. Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 54.925 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.354 al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos de media mes de abril de 2026, se registraron en Almería 87.725 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra representa un 25,43% sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de abril (344.938). Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 57.566 hombres y 30.160 mujeres. Por otra parte, 69.683 son nacionales de países no comunitarios y 18.042 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 40.717 están afiliados al Sistema Especial Agrario, 37.088 al Régimen General, 8.861 son autónomos, 982 están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 78 al Régimen del Mar.