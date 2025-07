Diez elementos del vehículo que los conductores no deben olvidar revisar antes de emprender sus desplazamientos de verano

Fuente: NorautoDerechos de imagen de uso editorial hasta diciembre 2025



Millones de conductores realizarán un viaje por carretera para disfrutar de sus merecidas vacaciones durante este verano. Unos desplazamientos donde el estado del vehículo es un factor fundamental para garantizar que el trayecto se realiza con total seguridad y que no se sufren averías durante el viaje o, incluso, accidentes.

Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, hace hincapié en la importancia de realizar una revisión en profundidad del vehículo antes de los viajes de verano, ya sean de largo como de corto recorrido.“Durante estos meses sometemos a los vehículos a una actividad intensa. Y es que se suelen realizar muchos kilómetros de forma continuada, además, teniendo en cuenta las altas temperaturas que son propias de esta estación. Por ello y para que el vehículo nos responda correctamente, es necesario realizar una puesta a punto y verificar que está todo perfecto para poder disfrutar también del trayecto”, afirma Xavi Celda, responsable de mercado de servicios taller de Norauto España.

Revisión en diez pasos:

1–Comprobar que los neumáticos no están desgastados y tienen la presión correcta. Basta con verificar que los cuatro neumáticos tienen una profundidad del dibujo superior a 1,6 milímetros, tal y como establece la ley. Aunque, desde Norauto, se recomienda sustituirlos si están por debajo de los 3 milímetros. Se puede hacer de manera muy sencilla localizando los testigos de desgaste. Si la banda de rodadura del neumático alcanza el nivel, es el momento de sustituirlos. También se puede comprobar con un indicador de profundidad. Igualmente, hay que verificar que no tienen pinchazos, bultos, cortes, grietas y que no están cuarteados. Un neumático en mal estado supone que el coche no reaccione adecuadamente, por ejemplo, ante frenazos o acelerones, es decir, agarra menos y, por lo tanto, reacciona peor. También se compromete la estabilidad y se puede producir incluso un reventón con todo lo que ello supone. En este sentido, también hay que comprobar el inflado, que va a variar si el coche va cargado. La presión recomendada por la marca suele figurar al lado de la puerta del conductor, en la tapa del combustible o en el libro de mantenimiento del vehículo. Hay que tener en cuenta que el 20% del consumo de combustible está relacionado con la resistencia a la rodadura de los neumáticos.

2- Revisar el nivel de aceite en un lugar plano y con el motor en frío para que no ofrezca un dato erróneo. Si el nivel está por debajo, hay que rellenarlo. Se recomienda utilizar aceite con las características que indica el fabricante y el mismo que ya se está utilizando.Tal y como señalan desde Norauto, un aceite bajo o en mal estado puede provocar ruidos por la falta de lubricación del motor, roturas de casquillos de biela, arqueos de levas, un desgaste prematuro del motor e incluso el gripado de éste.

3-Los frenos deben estar en buen estado y funcionar correctamente. Por ello, hay que comprobar el estado de discos y pastillas. Las consecuencias pueden ser que el vehículo no frene cómo debería y se alargue la distancia de frenado. En este sentido, también hay que revisar el líquido de frenos. Si el nivel es bajo hay que acudir a un taller porque esto puede significar que las pastillas de freno están desgastadas. También se recomienda acudir si el nivel es alto.

4- Comprobar el estado de los filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible. En función de su estado y de la última vez que se cambiaron, puede ser necesaria su sustitución. Son importantes para evitar daños y, además, evitar que el coche contamine y consuma más.

5–Verificar el nivel del refrigerante. Al igual que con el aceite, se debe comprobar en un terreno llano y horizontal. El motor debe estar parado y frío. Si el nivel es bajo, se debe rellenar con el recomendado por el fabricante y se debe evitar siempre la mezcla de refrigerantes distintos. Si el nivel es alto, debe vaciarse y debe hacerse en un taller.

6-El estado de la batería. Por un lado, hay que comprobar que los bornes no están sulfatados y, por otro, hacer una revisión visual para verificar que no hay desgaste. Muchas baterías cuentan con un testigo que muestra su estado, lo que facilita su comprobación. En este sentido, desde Norauto aconsejan llevar pinzas o un cargador en los viajes largos. Hay que tener especial cuidado con los vehículos que cuentan con el sistema ‘Start&Stop’. Son baterías especiales diseñadas para soportar cargas y descargas repetidamente. Pueden ser EFB o AGM, dependiendo del tipo de automóvil y de la energía que necesite.“ Para la sustitución de baterías en vehículos con sistema Start&Stop, es necesario conectar un equipo de diagnosis electrónica para configurar las centralitas electrónicas. Si se realiza el cambio sin este equipo, el circuito de carga no funcionará correctamente. Por ello, lo más recomendable es llevar el coche a un taller”, destaca Victor Pardo, Responsable de Reparación electrónica y Vehículo Eléctrico de Norauto España.

7-Buen funcionamiento de todas las luces. Todas deben funcionar adecuadamente y estar bien niveladas: luces de posición, cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes.

8-Correcto funcionamiento del aire acondicionado y climatizador. El usuario puede comprobar si se emite el flujo de aire correcto y si se enfría correctamente. Hay que tener en cuenta que este sistema es muy importante para los viajes largos y, especialmente en verano, para proporcionar ergonomía y combatir la fatiga y la somnolencia propias del calor. En caso de detectar cualquier anomalía, se recomienda llevar el vehículo a taller para detectar la causa y su solución.

9-Comprobar el nivel del líquido limpiaparabrisas y el estado de las escobillas. Es muy importante en verano porque ayuda a mantener el parabrisas limpio, especialmente ahora con la mucha presencia de insectos y polvo en suspensión. Las escobillas deben hacer el barrido correcto para no ensuciar más que limpiar. Por su parte, el líquido limpiaparabrisas asegura una adecuada limpieza y visibilidad.

10- Comprobar que se lleva toda la documentación y elementos obligatorios en el vehículo. Desde Norauto se recuerda que en el coche siempre hay que llevar el permiso de conducir del conductor, el permiso de circulación del vehículo y la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). Todo estos documentos deben estar en regla y ser los originales o compulsados.También es obligatorio llevar dos triángulos de emergencia o la V16 IoT. La luz de emergencia conectada será obligatoria a partir de enero de 2026. Sin embargo, ya está permitido su uso en lugar de los triángulos. Modelos como la v16 Help Flash IoT ya están disponible en los autocentros Norauto y en su web. Por último, Norauto destaca la importancia de acudir a un taller ante cualquier anomalía en el vehículo como pueden ser sonidos, olores, ruidos extraños y no habituales.

Por supuesto, también se debe acudir a un profesional si hay algún testigo del coche encendido que pueda ser importante. En este caso, hay que consultar en el manual su significado y solventarlo si es posible antes del viaje. De cara a la Operación Salida y hasta el final del verano, Norauto vuelve a lanzar su campaña «Gestos Para el Mañana» precisamente con el objetivo de facilitar estas revisiones. A lo largo del verano, los clientes encontrarán promociones tanto en neumáticos, como en carga de aire acondicionado y Mi Eco Revisión Oficial. Toda la información sobre estas promociones se pueden consultar tanto en los centros Norauto como en su página web www.norauto.es