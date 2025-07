La IA puede ayudar a incrementar la precisión diagnóstica de un médico hasta un 50%

Uno de los principales beneficios de la IA en el sector sanitario es la automatización de tareas repetitivas y administrativas, como la documentación de casos o la trazabilidad de procesos. Esta automatización libera tiempo y recursos que pueden destinarse a una atención médica más especializada. «Nos dirigimos hacia entornos sanitarios altamente regulados, pero también profundamente automatizados, donde la IA actuará como una capa de soporte esencial para los profesionales«, explican desde ERNI España.

En el terreno del diagnóstico, ya se están desarrollando aplicaciones de IA que permiten sugerir hipótesis médicas ajustadas a partir de los síntomas introducidos. Estos sistemas, basados en algoritmos avanzados y aprendizaje profundo, permiten un análisis ágil de la información clínica, cruzando historiales, pruebas y patrones estadísticos. Según la compañía, combinar la experiencia del facultativo con estas herramientas puede incrementar la precisión diagnóstica entre un 30% y un 50%, reduciendo así errores y tiempos de espera. Son datos de ERNI España, filial española de la multinacional suiza de ingeniería de software.

“La clave no es sustituir al médico, sino potenciar sus capacidades clínicas mediante la IA”, afirma Alberto Martín, director de Innovación de ERNI España. “Estamos trabajando para que el software médico no solo sea más eficiente de desarrollar, sino también más inteligente en su funcionamiento. Esto permite crear herramientas de soporte al diagnóstico que no sólo agilizan procesos, sino que añaden una capa de valor clínico sin precedentes. La medicina será cada vez más personalizada, más precisa y, sobre todo, menos burocrática”, añade.

En este contexto, la compañía añade que este segmento tiene por delante ciertos retos y riesgos a tener en cuenta como, por ejemplo, el control y verificación de los datos utilizados para entrenar modelos, así como el sesgo. También el uso ético de los datos, su seguridad y la preservación del paciente, poniendo en el centro su salud y bienestar.

Abaratamiento de un 35-50% en el coste digital de fabricación de dispositivos médicosPor otra parte, la inteligencia artificial (IA) está revolucionando el sector sanitario no solo en términos de eficiencia operativa, sino también en el diseño y fabricación de tecnología médica. El impacto inmediato que esta tecnología está teniendo en la reducción de costes de desarrollo y en la mejora de la precisión diagnóstica es evidente. En concreto, la IA ya permite acelerar los procesos de diseño de software médico en un 20%, lo que puede traducirse en un abaratamiento del 35% al 50% en el coste digital (software) de dispositivos médicos.

En este contexto, la digitalización del sector médico pasa por desarrollar soluciones diseñadas para cumplir con los más estrictos estándares regulatorios. ERNI España prevé que, en los próximos cinco años, las tecnologías de IA no solo habrán transformado el proceso de diagnóstico, sino que habrán reducido significativamente los costes estructurales de la innovación médica.