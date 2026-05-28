“Este año 2026 es el pistoletazo de salida de todos los grandes acontecimientos” según el profesor Damián Galerón.
Sistema obsoleto
- Politización de todo
- Confianza erosionada
- Ley de la selva geopolítica
- Es el momento del cambio
- Orden mundial multipolar
- Todos se consideran “los buenos”
- La despoblación no es la solución
El sistema financiero tradicional está obsoleto, según el canal Trader Girl IQ. Mientras los bancos congelan tu dinero y te cobran comisiones, las criptomonedas mueven millones en segundos por menos de un centavo en todo el mundo.
Ya está aquí el cambio financiero. Los bancos están en crisis porque son lentos, caros y obsoletos. Están en quiebra porque tenemos un sistema llamado reserva fraccionaria, lo que significa que los bancos pueden prestar dinero que no tienen.
La mayor parte del problema se origina en la política y los bancos centrales, que forman parte del mismo sistema político. Cuando quiebran los bancos por su propia incompetencia, el contribuyente paga las consecuencias. Esto continuará hasta que se tomen medidas.
Tenemos una flexibilización cuantitativa, cuestionable en el fondo, la impresión artificial de dinero, que si lo hiciera cualquier persona común y corriente, iría a la cárcel durante mucho tiempo, y sin embargo, lo hacen constantemente los gobiernos y los bancos centrales.
NOTICIAS DEL RESETEO
- La tormenta se cierne sobre nosotros con la ferocidad de un evento de cisne negro.
- El lado oscuro está en caída libre. Se está desmoronando su red más rápido de lo que nadie predijo.
- 6321 patentes están bloqueadas bajo órdenes de seguridad nacional. No son arma ni bombas, son curas.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/21/restored-republic-via-a-gcr-as-of-may-21-2026/
- La palabra ‘hanta’ significa en hebreo ‘engaño’ o ‘mentira’.
- Los chinos vuelven en masa al campo, huyendo de la vigilancia en la ciudad.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13932719/05/26/los-chinos-vuelven-en-masa-al-campo-pero-no-como-en-2008-o-2020-esta-vez-va-a-ser-algo-mas-prolongado-y-estructural.html
- La despoblación no es una solución fiable a los problemas ambientales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/depopulation-wont-save-us-or-planet
- Los centros de datos no se limitan a almacenar tus vídeos de internet. Su objetivo es controlar el pensamiento. Sirven como centros de procesamiento de ondas cerebrales para realizar vigilancia y dirigir la energía hacia la población. Su objetivo parece ser el control del pensamiento, como centros de procesamiento neuronal para ondas cerebrales.https://www.facebook.com/reel/2039819843556439/?mibextid=ZZyLBr
RESUMEN DE FULFORD
- Canadá ha formado una alianza que incluye a Japón, la UE, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda para proteger los intereses de la alianza occidental.
- Canadá también ha anunciado la construcción de un oleoducto hacia la costa oeste para exportar petróleo y gas a Asia.
- Canadá está estrechando lazos y realizando ejercicios militares conjuntos con los países nórdicos.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/canada-deepens-arctic-defense-ties-with-nordics-after-trump-threats-2026-05-16/
- En Alemania, Mercedes-Benz, Volkswagen y otras empresas están regresando al sector armamentístico por primera vez desde la segunda guerra mundial.https://www.bild.de/politik/inland/mercedes-als-ruestungsfirma-wir-waeren-dazu-bereit-sagt-chef-kaellenius-6a0805bcd1570d73067a17f3
- China, la India, Japón y Pakistán ignoran la exigencia de boicotear el petróleo iraní.https://m.economictimes.com/news/international/world-news/iran-state-tv-says-european-countries-in-talks-with-tehran-for-hormuz-transit/amp_articleshow/131137243.cmshttps://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268790
- El programa canadiense de suicidio asistido podría incluir a niños y personas con enfermedades mentales.https://www.zerohedge.com/political/canadas-assisted-suicide-program-could-include-teens-and-infants
CRISIS
- Las reservas de petróleo se podrían agotar este verano.https://www.zerohedge.com/markets/oils-inventory-cushion-will-run-thin-summer
- Las condiciones financieras están a punto de volverse más difíciles.https://www.zerohedge.com/markets/financial-conditions-are-about-get-much-tighter
- La OMS fomenta el miedo al ébola tras el fracaso de la alarma por el hanta.https://www.zerohedge.com/geopolitical/who-drums-fear-ebola-after-hantavirus-scare-fails
- Una vez que comienza a erosionarse la confianza en el sistema, las cosas se pueden desmoronar mucho más rápido de lo que quisieran admitir los responsables políticos.https://www.zerohedge.com/markets/foreign-treasury-selling-getting-serious
- En una crisis, todos se consideran los buenos, según Charles Hugh Smith.- El Estado tiene dos monopolios que debe proteger a cualquier precio: el monopolio de determinar qué es moneda de curso legal y el monopolio del uso de la fuerza. Estamos entrando en una era en la que lo inamovible se topará con fuerzas irresistibles. Quienes tienen la tarea de evitar el colapso de las finanzas del Estado se verán a sí mismos como los héroes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/remember-crisis-everyone-will-consider-themselves-good-guys
- Politización de todo.- Hubo un tiempo en el que la política sólo ocupaba un pequeño espacio en la vida. Un ciudadano podía seguir los asuntos públicos, debatir sobre impuestos o política exterior y luego volver a las actividades cotidianas. Se ha roto este equilibrio. La política ya no se limita al gobierno ni a las elecciones; invade cada vez más el entretenimiento, la educación, los negocios, el deporte, el lenguaje y la conciencia privada.https://www.zerohedge.com/pozliticalpozlitical/politicization-everything
- La esclavitud digital es un arma sutil de subordinación social y control global. En lugar de hablar cara a cara e interactuar físicamente, nos enviamos mensajes, vídeos y chistes tontos. El trabajo desde casa está diseñado para separarnos unos de otros, haciéndonos más manipulables, controlables y prescindibles, susceptibles de ser sustituidos por robots y, finalmente, por la inteligencia artificial.https://www.zerohedge.com/geopolitical/digital-enslavement-subtle-weapon-social-subordination-and-global-control
- Decir que el mundo está sumido en una agitación no vista desde la década de 1960 es quedarse corto. La guerra en Ucrania lleva cinco años. Continúa la guerra en Irán sin un final a la vista y la Otan podría estar cerca de su disolución. Se está disparando el precio de la energía, se ha acelerado la inflación, ha caído la confianza del consumidor, la deuda está en su punto más alto y se están rompiendo. las cadenas de suministrohttps://www.zerohedge.com/personal-finance/rickards-investing-world-turmoil
- Según Sam Lowry, el autoritarismo no suele llegar con un golpe de Estado. Llega con un inicio de sesión, un formulario de cumplimiento, una multa por llevar registros en un formato incorrecto. Viene acompañado de una prórroga discreta del mandato electoral, una cuenta bancaria cancelada, una pena de prisión por una publicación en redes sociales. Cada medida tiene una justificación que parece razonable. El problema radica en la dirección que toma y hasta dónde ha llegado.https://www.zerohedge.com/geopolitical/authoritarianism-doesnt-arrive-coup-it-arrives-login
- No es del todo errónea la narrativa de la estanflación que domina las redes sociales, según Lance Roberts. Las cadenas de suministro están bajo una presión y el dólar se enfrenta a dificultades estructurales. Los bancos centrales han comprado oro a un ritmo histórico, y están sobrevaloradas las acciones. Sin embargo, el salto de estas observaciones a venderlo todo, apostarlo todo a las materias primas, decir que están acabadoslos bonos, y que ha llegado el gran reinicio, aquí es donde termina el análisis y comienza la narración.https://www.zerohedge.com/markets/stagflation-narrative-what-doomers-get-wrong
ECONOMÍA
- 27 países buscan acceder a fondos del Banco Mundial desde el conflicto con Irán.https://esrt.press/actualidad/606593-paises-acceso-fondos-banco-mundial-inicio-guerra-iran
- SpaceX presenta su solicitud para salir a bolsa.https://www.zerohedge.com/technology/watch-watch-spacexs-ipo-filing-drop-imminent
- Walmart se desploma tras unas previsiones decepcionantes.https://www.zerohedge.com/markets/walmart-tumbles-disappointing-guidance-warns-low-income-consumers-drowning
- La inflación está afectando al mercado de la IA, que se encuentra saturado.https://www.zerohedge.com/markets/inflation-coming-overcrowded-ai-trade
- Empieza a resquebrajarse la burbuja de impulso. Goldman advierte de retroceso.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/momentum-bubble-starting-crack
- El liderazgo en el mercado es limitado, lo que aumenta el riesgo durante el verano.https://www.zerohedge.com/markets/market-leadership-narrow-increasing-summer-risk
- La mayoría de los ciudadanos no se puede permitir una vivienda nueva.https://www.zerohedge.com/personal-finance/most-americans-cant-afford-new-homes
- El precio de la vivienda registra el mayor aumento anual en más de un año.https://www.zerohedge.com/economics/home-prices-register-biggest-annual-increase-more-year-report
- El rendimiento de los bonos a treinta años se dispara a su nivel más alto en 19 años.https://www.zerohedge.com/markets/30-year-yield-soars-19-year-high-after-two-huge-treasury-block-sales
- Los especuladores se deshacen de los bonos del Tesoro a medida que suben los rendimientos.https://www.zerohedge.com/markets/inflationary-penny-dropping-speculators-are-jettisoning-treasuries-yields-climb
- Turquía liquidó casi todos sus bonos del Tesoro estadounidense en marzo.https://www.zerohedge.com/markets/turkey-liquidated-almost-all-its-us-treasuries-march-defend-crashing-lira
- Se desploman los mercados turcos después de que un tribunal destituyera al líder de la oposición.https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-markets-crash-after-court-unseats-opposition-head-latest-erdogan-power-grab
- Las solicitudes de subsidio por desempleo se niegan a mostrar signos de un apocalipsis laboral provocado por la IA.https://www.zerohedge.com/personal-finance/jobless-claims-refuse-show-any-signs-ai-jobpocalypse
- Los extranjeros están comprando muchas menos acciones estadounidenses.https://www.zerohedge.com/markets/foreigners-are-buying-far-fewer-us-stocks
- EEUU aún está a una década de romper el monopolio chino en tierras raras.https://www.zerohedge.com/markets/us-still-decade-away-breaking-chinas-rare-earth-hold
- El nuevo presidente de la Fed promete un cambio de régimen para combatir la inflación.https://www.zerohedge.com/political/new-fed-chair-pledges-regime-change-fight-inflation-heres-what-could-mean-practice
- La Agencia Internacional de la Energía se equivoca al pronosticar la desaparición del carbón.https://www.zerohedge.com/energy/international-energy-agency-wrong-forecast-coals-demise
- Fiebre mundial por los drones suicidas, mientras Taiwán registra un aumento de pedidos.https://www.zerohedge.com/military/global-rush-non-red-suicide-drones-begins-taiwan-sees-booming-orders
- El invierno demográfico obliga a Corea del Sur a desplegar robots de guerra.https://www.zerohedge.com/military/demographic-winter-pushes-south-korea-field-war-robots-troop-pool-shrinks
ORIENTE MEDIO
- Xi Jinpin advirtió a EEUU contra nuevos ataques a Irán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/xi-warns-us-against-new-iran-strikes-denounces-law-jungle-putin-talks-energy-leverage
- El conflicto con Irán está catalizando un orden mundial multipolar.https://www.zerohedge.com/geopolitical/fake-wars-higher-prices-what-multipolar-world-order-really-means
- No es Irán quien atrapa los barcos en Ormuz, es el riesgo del seguro.https://www.zerohedge.com/geopolitical/its-not-iran-trapping-ships-hormuz-its-insurance-risk
- Irán lanza la plataforma de seguros basada en criptomonedas «Hormuz Safe» para barcos que cruzan el estrecho.https://www.zerohedge.com/energy/iran-launches-crypto-based-hormuz-safe-insurance-platform-commercial-ships
- La diplomacia se volverá imposible si Irán aplica el sistema de peaje de Ormuz, según Marco Rubio.https://www.zerohedge.com/geopolitical/rubio-diplomacy-will-be-rendered-impossible-if-iran-enacts-hormuz-toll-system
- Tres petroleros que transportaban seis millones de barriles salen del estrecho de Ormuz.https://www.zerohedge.com/markets/three-supertankers-carrying-6-million-barrels-exit-strait-hormuz
- Casi todos los petroleros no iraníes que entraron en el Golfo Pérsico durante la guerra lograron salir con éxito con cargamento.https://www.zerohedge.com/energy/almost-all-non-iran-tankers-entered-persian-gulf-during-war-have-successfully-exited-cargo
- El estatus de Dubái como centro de transporte marítimo está bajo presión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/dubais-shipping-hub-status-faces-under-pressure-some-industry-veterans-leaving-greece
- El Senado aprueba una medida para retirar la participación de EEUU en el conflicto con Irán.https://www.zerohedge.com/political/senate-advances-measure-withdraw-us-involvement-iran-conflict
- Pakistán despliega miles de soldados y un escuadrón de cazas en Arabia Saudita.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-deploys-thousands-troops-jet-fighter-squadron-saudi-arabia
- Pakistán utiliza la diplomacia para asegurar el suministro de GNL desde Ormuz.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-uses-diplomacy-secure-lng-supply-hormuz
- Los países del Golfo rechazaron el llamamiento de Emiratos para un ataque contra Irán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/persian-gulf-countries-refused-uae-call-joint-attack-iran
- La cumbre de los BRICS no logró alcanzar una declaración conjunta sobre la guerra con Irán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/brics-summit-cant-muster-joint-statement-iran-war-amid-deepening-division
EUROPA
- Alemania teme una nueva ola migratoria tras la acogida de cientos de miles de inmigrantes ilegales por parte de España.https://www.zerohedge.com/geopolitical/closely-monitoring-situation-germany-fears-next-migration-wave-after-spanish-pm
- Polonia es el último país que se interpone en el camino de una Europa federalizada.https://www.zerohedge.com/geopolitical/poland-now-last-country-standing-way-federalized-europe
- Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de cinco mil soldados en Polonia.https://efe.com/mundo/2026-05-21/trump-polonia-soldados-eeuu/
- Vance insta a los británicos a defender su cultura contra Starmer.https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-vance-urges-uk-patriots-defend-their-culture-against-starmer-mass-migration
- El Reino Unido lidera a los países europeos en la contratación de personas mayores de 50 años.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-leads-european-nations-hiring-over-50s
- El Tesoro británico impulsa la imposición de topes al precio de los alimentos.https://www.zerohedge.com/personal-finance/rubbish-knee-jerk-reaction-uk-treasury-pushes-food-price-caps-inflation-re
- Noruega quiere liderar un «bloque vikingo» para contener a Rusia.https://www.zerohedge.com/markets/norway-wants-lead-viking-bloc-containing-russia-northern-europe
- Suiza votará sobre limitar la población a diez millones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/switzerland-vote-capping-population-10-million
- Turquía propone un oleoducto para reactivar el flanco oriental de la Otan.https://www.zerohedge.com/energy/turkey-proposes-12b-fuel-pipeline-reboot-natos-eastern-flank-logistics
ESPAÑA
- El peso de la industria española registra su mínimo del siglo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13934020/05/26/el-peso-de-la-industria-en-el-pib-y-en-el-empleo-registra-sus-minimos-del-siglo.html
- Un juez bloquea casi medio millón de euros de las cuentas del expresidente Zapatero.https://efe.com/espana/2026-05-21/juez-bloquea-cuentas-zapatero/
- Los jóvenes tienen que endeudarse para irse de casa: el 98% del sueldo va al alquiler.https://efe.com/economia/2026-05-22/jovenes-tienen-endeudarse-irse-casa-98-sueldo-va-alquiler/
- El aceite de oliva español lanza una gran campaña en China.https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13930461/05/26/el-aceite-de-oliva-lanza-una-gran-campana-en-china-y-refuerza-su-apuesta-por-estados-unidos.htmlhttps://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13930461/05/26/el-aceite-de-oliva-lanza-una-gran-campana-en-china-y-refuerza-su-apuesta-por-estados-unidos.html
AMÉRICAS
- Crece la probabilidad de una invasión estadounidense a Cuba.https://noticiaslatam.lat/20260519/crece-la-probabilidad-de-una-invasion-estadounidense-a-cuba-informan-los-medios-1173513113.html
- EEUU despliega un portaaviones en el Caribe mientras la Casa Blanca presiona a Cuba.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-deploys-aircraft-carrier-caribbean-trump-admin-pressures-cuba
- EEUU imputó a Raúl Castro por asesinar a estadounidenses.https://noticiaslatam.lat/20260520/eeuu-presenta-cargos-contra-el-expresidente-cubano-raul-castro-segun-medios-1173537832.html
- El derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pone en peligro a pesca venezolana.https://noticiaslatam.lat/20260521/el-impacto-es-evidente-derrame-de-hidrocarburos-en-trinidad-y-tobago-pone-en-peligro-a-especies-y-1173553927.html
- Estalla el caos en Bolivia cuando los socialistas desatan huelgas generales y disturbios.https://www.zerohedge.com/political/chaos-erupts-bolivia-socialists-unleash-general-strikes-and-riots
- Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia tras los comentarios de Gustavo Petro.https://noticiaslatam.lat/20260520/bolivia-expulsa-a-la-embajadora-colombiana-luego-de-los-comentarios-de-gustavo-petro-1173536146.html
- Perú proclama el resultado de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a la segunda vuelta.https://noticiaslatam.lat/20260517/-peru-define-resultados-de-las-presidenciales–1173491035.html
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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.