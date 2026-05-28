“Este año 2026 es el pistoletazo de salida de todos los grandes acontecimientos” según el profesor Damián Galerón.

Sistema obsoleto

Politización de todo

Confianza erosionada

Ley de la selva geopolítica

Es el momento del cambio

Orden mundial multipolar

Todos se consideran “los buenos”

La despoblación no es la solución

https://miski-liu-suria.blogspot.com

El sistema financiero tradicional está obsoleto, según el canal Trader Girl IQ. Mientras los bancos congelan tu dinero y te cobran comisiones, las criptomonedas mueven millones en segundos por menos de un centavo en todo el mundo.

Ya está aquí el cambio financiero. Los bancos están en crisis porque son lentos, caros y obsoletos. Están en quiebra porque tenemos un sistema llamado reserva fraccionaria, lo que significa que los bancos pueden prestar dinero que no tienen.

La mayor parte del problema se origina en la política y los bancos centrales, que forman parte del mismo sistema político. Cuando quiebran los bancos por su propia incompetencia, el contribuyente paga las consecuencias. Esto continuará hasta que se tomen medidas.

Tenemos una flexibilización cuantitativa, cuestionable en el fondo, la impresión artificial de dinero, que si lo hiciera cualquier persona común y corriente, iría a la cárcel durante mucho tiempo, y sin embargo, lo hacen constantemente los gobiernos y los bancos centrales.

NOTICIAS DEL RESETEO

La tormenta se cierne sobre nosotros con la ferocidad de un evento de cisne negro.

El lado oscuro está en caída libre. Se está desmoronando su red más rápido de lo que nadie predijo.

6321 patentes están bloqueadas bajo órdenes de seguridad nacional. No son arma ni bombas, son curas.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/21/restored-republic-via-a-gcr-as-of-may-21-2026/

La palabra ‘hanta’ significa en hebreo ‘engaño’ o ‘mentira’.

Los chinos vuelven en masa al campo, huyendo de la vigilancia en la ciudad.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13932719/05/26/los-chinos-vuelven-en-masa-al-campo-pero-no-como-en-2008-o-2020-esta-vez-va-a-ser-algo-mas-prolongado-y-estructural.html

vuelven en masa al campo, huyendo de la vigilancia en la ciudad.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13932719/05/26/los-chinos-vuelven-en-masa-al-campo-pero-no-como-en-2008-o-2020-esta-vez-va-a-ser-algo-mas-prolongado-y-estructural.html La despoblación no es una solución fiable a los problemas ambientales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/depopulation-wont-save-us-or-planet

no es una solución fiable a los problemas ambientales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/depopulation-wont-save-us-or-planet Los centros de datos no se limitan a almacenar tus vídeos de internet. Su objetivo es controlar el pensamiento. Sirven como centros de procesamiento de ondas cerebrales para realizar vigilancia y dirigir la energía hacia la población. Su objetivo parece ser el control del pensamiento, como centros de procesamiento neuronal para ondas cerebrales.https://www.facebook.com/reel/2039819843556439/?mibextid=ZZyLBr

RESUMEN DE FULFORD

Canadá ha formado una alianza que incluye a Japón , la UE, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda para proteger los intereses de la alianza occidental.

ha formado una alianza que incluye a , la UE, el y para proteger los intereses de la alianza occidental. Canadá también ha anunciado la construcción de un oleoducto hacia la costa oeste para exportar petróleo y gas a Asia .

también ha anunciado la construcción de un oleoducto hacia la costa oeste para exportar petróleo y gas a . Canadá está estrechando lazos y realizando ejercicios militares conjuntos con los países nórdicos.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/canada-deepens-arctic-defense-ties-with-nordics-after-trump-threats-2026-05-16/

está estrechando lazos y realizando ejercicios militares conjuntos con los países nórdicos.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/canada-deepens-arctic-defense-ties-with-nordics-after-trump-threats-2026-05-16/ En Alemania , Mercedes-Benz, Volkswagen y otras empresas están regresando al sector armamentístico por primera vez desde la segunda guerra mundial.https://www.bild.de/politik/inland/mercedes-als-ruestungsfirma-wir-waeren-dazu-bereit-sagt-chef-kaellenius-6a0805bcd1570d73067a17f3

, Mercedes-Benz, Volkswagen y otras empresas están regresando al sector armamentístico por primera vez desde la segunda guerra mundial.https://www.bild.de/politik/inland/mercedes-als-ruestungsfirma-wir-waeren-dazu-bereit-sagt-chef-kaellenius-6a0805bcd1570d73067a17f3 China, la India, Japón y Pakistán ignoran la exigencia de boicotear el petróleo iraní.https://m.economictimes.com/news/international/world-news/iran-state-tv-says-european-countries-in-talks-with-tehran-for-hormuz-transit/amp_articleshow/131137243.cmshttps://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268790

la y ignoran la exigencia de boicotear el petróleo iraní.https://m.economictimes.com/news/international/world-news/iran-state-tv-says-european-countries-in-talks-with-tehran-for-hormuz-transit/amp_articleshow/131137243.cmshttps://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268790 El programa canadiense de suicidio asistido podría incluir a niños y personas con enfermedades mentales.https://www.zerohedge.com/political/canadas-assisted-suicide-program-could-include-teens-and-infants

CRISIS

Las reservas de petróleo se podrían agotar este verano.https://www.zerohedge.com/markets/oils-inventory-cushion-will-run-thin-summer

se podrían agotar este verano.https://www.zerohedge.com/markets/oils-inventory-cushion-will-run-thin-summer Las condiciones financieras están a punto de volverse más difíciles.https://www.zerohedge.com/markets/financial-conditions-are-about-get-much-tighter

La OMS fomenta el miedo al ébola tras el fracaso de la alarma por el hanta.https://www.zerohedge.com/geopolitical/who-drums-fear-ebola-after-hantavirus-scare-fails

Una vez que comienza a erosionarse la confianza en el sistema, las cosas se pueden desmoronar mucho más rápido de lo que quisieran admitir los responsables políticos.https://www.zerohedge.com/markets/foreign-treasury-selling-getting-serious

En una crisis, todos se consideran los buenos, según Charles Hugh Smith .- El Estado tiene dos monopolios que debe proteger a cualquier precio: el monopolio de determinar qué es moneda de curso legal y el monopolio del uso de la fuerza. Estamos entrando en una era en la que lo inamovible se topará con fuerzas irresistibles. Quienes tienen la tarea de evitar el colapso de las finanzas del Estado se verán a sí mismos como los héroes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/remember-crisis-everyone-will-consider-themselves-good-guys

.- El Estado tiene dos monopolios que debe proteger a cualquier precio: el monopolio de determinar qué es moneda de curso legal y el monopolio del uso de la fuerza. Estamos entrando en una era en la que lo inamovible se topará con fuerzas irresistibles. Quienes tienen la tarea de evitar el colapso de las finanzas del Estado se verán a sí mismos como los héroes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/remember-crisis-everyone-will-consider-themselves-good-guys Politización de todo.- Hubo un tiempo en el que la política sólo ocupaba un pequeño espacio en la vida. Un ciudadano podía seguir los asuntos públicos, debatir sobre impuestos o política exterior y luego volver a las actividades cotidianas. Se ha roto este equilibrio. La política ya no se limita al gobierno ni a las elecciones; invade cada vez más el entretenimiento, la educación, los negocios, el deporte, el lenguaje y la conciencia privada.https://www.zerohedge.com/pozliticalpozlitical/politicization-everything

La esclavitud digital es un arma sutil de subordinación social y control global. En lugar de hablar cara a cara e interactuar físicamente, nos enviamos mensajes, vídeos y chistes tontos. El trabajo desde casa está diseñado para separarnos unos de otros, haciéndonos más manipulables, controlables y prescindibles, susceptibles de ser sustituidos por robots y, finalmente, por la inteligencia artificial.https://www.zerohedge.com/geopolitical/digital-enslavement-subtle-weapon-social-subordination-and-global-control

Decir que el mundo está sumido en una agitación no vista desde la década de 1960 es quedarse corto. La guerra en Ucrania lleva cinco años. Continúa la guerra en Irán sin un final a la vista y la Otan podría estar cerca de su disolución. Se está disparando el precio de la energía , se ha acelerado la inflación , ha caído la confianza del consumidor, la deuda está en su punto más alto y se están rompiendo. las cadenas de suministro https://www.zerohedge.com/personal-finance/rickards-investing-world-turmoil

no vista desde la década de 1960 es quedarse corto. La guerra en lleva cinco años. Continúa la guerra en sin un final a la vista y la Otan podría estar cerca de su disolución. Se está disparando el precio de la , se ha acelerado la , ha caído la del consumidor, la está en su punto más alto y se están rompiendo. las cadenas de https://www.zerohedge.com/personal-finance/rickards-investing-world-turmoil Según Sam Lowry , el autoritarismo no suele llegar con un golpe de Estado. Llega con un inicio de sesión, un formulario de cumplimiento, una multa por llevar registros en un formato incorrecto. Viene acompañado de una prórroga discreta del mandato electoral, una cuenta bancaria cancelada, una pena de prisión por una publicación en redes sociales. Cada medida tiene una justificación que parece razonable. El problema radica en la dirección que toma y hasta dónde ha llegado.https://www.zerohedge.com/geopolitical/authoritarianism-doesnt-arrive-coup-it-arrives-login

, el no suele llegar con un golpe de Estado. Llega con un inicio de sesión, un formulario de cumplimiento, una multa por llevar registros en un formato incorrecto. Viene acompañado de una prórroga discreta del mandato electoral, una cuenta bancaria cancelada, una pena de prisión por una publicación en redes sociales. Cada medida tiene una justificación que parece razonable. El problema radica en la dirección que toma y hasta dónde ha llegado.https://www.zerohedge.com/geopolitical/authoritarianism-doesnt-arrive-coup-it-arrives-login No es del todo errónea la narrativa de la estanflación que domina las redes sociales, según Lance Roberts. Las cadenas de suministro están bajo una presión y el dólar se enfrenta a dificultades estructurales. Los bancos centrales han comprado oro a un ritmo histórico, y están sobrevaloradas las acciones. Sin embargo, el salto de estas observaciones a venderlo todo, apostarlo todo a las materias primas, decir que están acabadoslos bonos, y que ha llegado el gran reinicio, aquí es donde termina el análisis y comienza la narración.https://www.zerohedge.com/markets/stagflation-narrative-what-doomers-get-wrong

ECONOMÍA

27 países buscan acceder a fondos del Banco Mundial desde el conflicto con Irán .https://esrt.press/actualidad/606593-paises-acceso-fondos-banco-mundial-inicio-guerra-iran

.https://esrt.press/actualidad/606593-paises-acceso-fondos-banco-mundial-inicio-guerra-iran SpaceX presenta su solicitud para salir a bolsa.https://www.zerohedge.com/technology/watch-watch-spacexs-ipo-filing-drop-imminent

Walmart se desploma tras unas previsiones decepcionantes.https://www.zerohedge.com/markets/walmart-tumbles-disappointing-guidance-warns-low-income-consumers-drowning

La inflación está afectando al mercado de la IA, que se encuentra saturado.https://www.zerohedge.com/markets/inflation-coming-overcrowded-ai-trade

está afectando al mercado de la IA, que se encuentra saturado.https://www.zerohedge.com/markets/inflation-coming-overcrowded-ai-trade Empieza a resquebrajarse la burbuja de impulso . Goldman advierte de retroceso .https://www.zerohedge.com/the-market-ear/momentum-bubble-starting-crack

. Goldman advierte de .https://www.zerohedge.com/the-market-ear/momentum-bubble-starting-crack El liderazgo en el mercado es limitado, lo que aumenta el riesgo durante el verano .https://www.zerohedge.com/markets/market-leadership-narrow-increasing-summer-risk

.https://www.zerohedge.com/markets/market-leadership-narrow-increasing-summer-risk La mayoría de los ciudadanos no se puede permitir una vivienda nueva.https://www.zerohedge.com/personal-finance/most-americans-cant-afford-new-homes

nueva.https://www.zerohedge.com/personal-finance/most-americans-cant-afford-new-homes El precio de la vivienda registra el mayor aumento anual en más de un año.https://www.zerohedge.com/economics/home-prices-register-biggest-annual-increase-more-year-report

registra el mayor aumento anual en más de un año.https://www.zerohedge.com/economics/home-prices-register-biggest-annual-increase-more-year-report El rendimiento de los bonos a treinta años se dispara a su nivel más alto en 19 años.https://www.zerohedge.com/markets/30-year-yield-soars-19-year-high-after-two-huge-treasury-block-sales

a treinta años se dispara a su nivel más alto en 19 años.https://www.zerohedge.com/markets/30-year-yield-soars-19-year-high-after-two-huge-treasury-block-sales Los especuladores se deshacen de los bonos del Tesoro a medida que suben los rendimientos.https://www.zerohedge.com/markets/inflationary-penny-dropping-speculators-are-jettisoning-treasuries-yields-climb

a medida que suben los rendimientos.https://www.zerohedge.com/markets/inflationary-penny-dropping-speculators-are-jettisoning-treasuries-yields-climb Turquía liquidó casi todos sus bonos del Tesoro estadounidense en marzo.https://www.zerohedge.com/markets/turkey-liquidated-almost-all-its-us-treasuries-march-defend-crashing-lira

liquidó casi todos sus bonos del estadounidense en marzo.https://www.zerohedge.com/markets/turkey-liquidated-almost-all-its-us-treasuries-march-defend-crashing-lira Se desploman los mercados turcos después de que un tribunal destituyera al líder de la oposición.https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-markets-crash-after-court-unseats-opposition-head-latest-erdogan-power-grab

después de que un tribunal destituyera al líder de la oposición.https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-markets-crash-after-court-unseats-opposition-head-latest-erdogan-power-grab Las solicitudes de subsidio por desempleo se niegan a mostrar signos de un apocalipsis laboral provocado por la IA.https://www.zerohedge.com/personal-finance/jobless-claims-refuse-show-any-signs-ai-jobpocalypse

se niegan a mostrar signos de un apocalipsis laboral provocado por la IA.https://www.zerohedge.com/personal-finance/jobless-claims-refuse-show-any-signs-ai-jobpocalypse Los extranjeros están comprando muchas menos acciones estadounidenses.https://www.zerohedge.com/markets/foreigners-are-buying-far-fewer-us-stocks

EEUU aún está a una década de romper el monopolio chino en tierras raras.https://www.zerohedge.com/markets/us-still-decade-away-breaking-chinas-rare-earth-hold

en tierras raras.https://www.zerohedge.com/markets/us-still-decade-away-breaking-chinas-rare-earth-hold El nuevo presidente de la Fed promete un cambio de régimen para combatir la inflación .https://www.zerohedge.com/political/new-fed-chair-pledges-regime-change-fight-inflation-heres-what-could-mean-practice

.https://www.zerohedge.com/political/new-fed-chair-pledges-regime-change-fight-inflation-heres-what-could-mean-practice La Agencia Internacional de la Energía se equivoca al pronosticar la desaparición del carbón .https://www.zerohedge.com/energy/international-energy-agency-wrong-forecast-coals-demise

.https://www.zerohedge.com/energy/international-energy-agency-wrong-forecast-coals-demise Fiebre mundial por los drones suicidas, mientras Taiwán registra un aumento de pedidos.https://www.zerohedge.com/military/global-rush-non-red-suicide-drones-begins-taiwan-sees-booming-orders

suicidas, mientras registra un aumento de pedidos.https://www.zerohedge.com/military/global-rush-non-red-suicide-drones-begins-taiwan-sees-booming-orders El invierno demográfico obliga a Corea del Sur a desplegar robots de guerra.https://www.zerohedge.com/military/demographic-winter-pushes-south-korea-field-war-robots-troop-pool-shrinks

ORIENTE MEDIO

Xi Jinpin advirtió a EEUU contra nuevos ataques a Irán .https://www.zerohedge.com/geopolitical/xi-warns-us-against-new-iran-strikes-denounces-law-jungle-putin-talks-energy-leverage

advirtió a EEUU contra nuevos ataques a .https://www.zerohedge.com/geopolitical/xi-warns-us-against-new-iran-strikes-denounces-law-jungle-putin-talks-energy-leverage El conflicto con Irán está catalizando un orden mundial multipolar .https://www.zerohedge.com/geopolitical/fake-wars-higher-prices-what-multipolar-world-order-really-means

está catalizando un .https://www.zerohedge.com/geopolitical/fake-wars-higher-prices-what-multipolar-world-order-really-means No es Irán quien atrapa los barcos en Ormuz , es el riesgo del seguro.https://www.zerohedge.com/geopolitical/its-not-iran-trapping-ships-hormuz-its-insurance-risk

quien atrapa los barcos en , es el riesgo del seguro.https://www.zerohedge.com/geopolitical/its-not-iran-trapping-ships-hormuz-its-insurance-risk Irán lanza la plataforma de seguros basada en criptomonedas «Hormuz Safe» para barcos que cruzan el estrecho.https://www.zerohedge.com/energy/iran-launches-crypto-based-hormuz-safe-insurance-platform-commercial-ships

lanza la plataforma de seguros basada en criptomonedas «Hormuz Safe» para barcos que cruzan el estrecho.https://www.zerohedge.com/energy/iran-launches-crypto-based-hormuz-safe-insurance-platform-commercial-ships La diplomacia se volverá imposible si Irán aplica el sistema de peaje de Ormuz , según Marco Rubio .https://www.zerohedge.com/geopolitical/rubio-diplomacy-will-be-rendered-impossible-if-iran-enacts-hormuz-toll-system

aplica el sistema de peaje de , según .https://www.zerohedge.com/geopolitical/rubio-diplomacy-will-be-rendered-impossible-if-iran-enacts-hormuz-toll-system Tres petroleros que transportaban seis millones de barriles salen del estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/markets/three-supertankers-carrying-6-million-barrels-exit-strait-hormuz

que transportaban seis millones de barriles salen del estrecho de .https://www.zerohedge.com/markets/three-supertankers-carrying-6-million-barrels-exit-strait-hormuz Casi todos los petroleros no iraníes que entraron en el Golfo Pérsico durante la guerra lograron salir con éxito con cargamento.https://www.zerohedge.com/energy/almost-all-non-iran-tankers-entered-persian-gulf-during-war-have-successfully-exited-cargo

El estatus de Dubái como centro de transporte marítimo está bajo presión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/dubais-shipping-hub-status-faces-under-pressure-some-industry-veterans-leaving-greece

como centro de transporte marítimo está bajo presión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/dubais-shipping-hub-status-faces-under-pressure-some-industry-veterans-leaving-greece El Senado aprueba una medida para retirar la participación de EEUU en el conflicto con Irán .https://www.zerohedge.com/political/senate-advances-measure-withdraw-us-involvement-iran-conflict

.https://www.zerohedge.com/political/senate-advances-measure-withdraw-us-involvement-iran-conflict Pakistán despliega miles de soldados y un escuadrón de cazas en Arabia Saudita .https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-deploys-thousands-troops-jet-fighter-squadron-saudi-arabia

despliega miles de soldados y un escuadrón de cazas en .https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-deploys-thousands-troops-jet-fighter-squadron-saudi-arabia Pakistán utiliza la diplomacia para asegurar el suministro de GNL desde Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-uses-diplomacy-secure-lng-supply-hormuz

utiliza la diplomacia para asegurar el suministro de GNL desde .https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-uses-diplomacy-secure-lng-supply-hormuz Los países del Golfo rechazaron el llamamiento de Emiratos para un ataque contra Irán .https://www.zerohedge.com/geopolitical/persian-gulf-countries-refused-uae-call-joint-attack-iran

para un ataque contra .https://www.zerohedge.com/geopolitical/persian-gulf-countries-refused-uae-call-joint-attack-iran La cumbre de los BRICS no logró alcanzar una declaración conjunta sobre la guerra con Irán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/brics-summit-cant-muster-joint-statement-iran-war-amid-deepening-division

EUROPA

Alemania teme una nueva ola migratoria tras la acogida de cientos de miles de inmigrantes ilegales por parte de España .https://www.zerohedge.com/geopolitical/closely-monitoring-situation-germany-fears-next-migration-wave-after-spanish-pm

teme una nueva ola migratoria tras la acogida de cientos de miles de inmigrantes ilegales por parte de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/closely-monitoring-situation-germany-fears-next-migration-wave-after-spanish-pm Polonia es el último país que se interpone en el camino de una Europa federalizada.https://www.zerohedge.com/geopolitical/poland-now-last-country-standing-way-federalized-europe

es el último país que se interpone en el camino de una Europa federalizada.https://www.zerohedge.com/geopolitical/poland-now-last-country-standing-way-federalized-europe Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de cinco mil soldados en Polonia .https://efe.com/mundo/2026-05-21/trump-polonia-soldados-eeuu/

da marcha atrás y anuncia el despliegue de cinco mil soldados en .https://efe.com/mundo/2026-05-21/trump-polonia-soldados-eeuu/ Vance insta a los británicos a defender su cultura contra Starmer .https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-vance-urges-uk-patriots-defend-their-culture-against-starmer-mass-migration

insta a los a defender su cultura contra .https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-vance-urges-uk-patriots-defend-their-culture-against-starmer-mass-migration El Reino Unido lidera a los países europeos en la contratación de personas mayores de 50 años.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-leads-european-nations-hiring-over-50s

lidera a los países europeos en la contratación de personas mayores de 50 años.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-leads-european-nations-hiring-over-50s El Tesoro británico impulsa la imposición de topes al precio de los alimentos .https://www.zerohedge.com/personal-finance/rubbish-knee-jerk-reaction-uk-treasury-pushes-food-price-caps-inflation-re

impulsa la imposición de topes al precio de los .https://www.zerohedge.com/personal-finance/rubbish-knee-jerk-reaction-uk-treasury-pushes-food-price-caps-inflation-re Noruega quiere liderar un «bloque vikingo» para contener a Rusia .https://www.zerohedge.com/markets/norway-wants-lead-viking-bloc-containing-russia-northern-europe

quiere liderar un «bloque vikingo» para contener a .https://www.zerohedge.com/markets/norway-wants-lead-viking-bloc-containing-russia-northern-europe Suiza votará sobre limitar la población a diez millones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/switzerland-vote-capping-population-10-million

votará sobre limitar la población a diez millones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/switzerland-vote-capping-population-10-million Turquía propone un oleoducto para reactivar el flanco oriental de la Otan.https://www.zerohedge.com/energy/turkey-proposes-12b-fuel-pipeline-reboot-natos-eastern-flank-logistics

ESPAÑA

El peso de la industria española registra su mínimo del siglo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13934020/05/26/el-peso-de-la-industria-en-el-pib-y-en-el-empleo-registra-sus-minimos-del-siglo.html

española registra su mínimo del siglo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13934020/05/26/el-peso-de-la-industria-en-el-pib-y-en-el-empleo-registra-sus-minimos-del-siglo.html Un juez bloquea casi medio millón de euros de las cuentas del expresidente Zapatero .https://efe.com/espana/2026-05-21/juez-bloquea-cuentas-zapatero/

.https://efe.com/espana/2026-05-21/juez-bloquea-cuentas-zapatero/ Los jóvenes tienen que endeudarse para irse de casa: el 98% del sueldo va al alquiler.https://efe.com/economia/2026-05-22/jovenes-tienen-endeudarse-irse-casa-98-sueldo-va-alquiler/

El aceite de oliva español lanza una gran campaña en China.https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13930461/05/26/el-aceite-de-oliva-lanza-una-gran-campana-en-china-y-refuerza-su-apuesta-por-estados-unidos.htmlhttps://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13930461/05/26/el-aceite-de-oliva-lanza-una-gran-campana-en-china-y-refuerza-su-apuesta-por-estados-unidos.html

AMÉRICAS

Crece la probabilidad de una invasión estadounidense a Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260519/crece-la-probabilidad-de-una-invasion-estadounidense-a-cuba-informan-los-medios-1173513113.html

.https://noticiaslatam.lat/20260519/crece-la-probabilidad-de-una-invasion-estadounidense-a-cuba-informan-los-medios-1173513113.html EEUU despliega un portaaviones en el Caribe mientras la Casa Blanca presiona a Cuba .https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-deploys-aircraft-carrier-caribbean-trump-admin-pressures-cuba

mientras la Casa Blanca presiona a .https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-deploys-aircraft-carrier-caribbean-trump-admin-pressures-cuba EEUU imputó a Raúl Castro por asesinar a estadounidenses.https://noticiaslatam.lat/20260520/eeuu-presenta-cargos-contra-el-expresidente-cubano-raul-castro-segun-medios-1173537832.html

por asesinar a estadounidenses.https://noticiaslatam.lat/20260520/eeuu-presenta-cargos-contra-el-expresidente-cubano-raul-castro-segun-medios-1173537832.html El derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pone en peligro a pesca venezolana.https://noticiaslatam.lat/20260521/el-impacto-es-evidente-derrame-de-hidrocarburos-en-trinidad-y-tobago-pone-en-peligro-a-especies-y-1173553927.html

pone en peligro a pesca venezolana.https://noticiaslatam.lat/20260521/el-impacto-es-evidente-derrame-de-hidrocarburos-en-trinidad-y-tobago-pone-en-peligro-a-especies-y-1173553927.html Estalla el caos en Bolivia cuando los socialistas desatan huelgas generales y disturbios.https://www.zerohedge.com/political/chaos-erupts-bolivia-socialists-unleash-general-strikes-and-riots

cuando los socialistas desatan huelgas generales y disturbios.https://www.zerohedge.com/political/chaos-erupts-bolivia-socialists-unleash-general-strikes-and-riots Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia tras los comentarios de Gustavo Petro .https://noticiaslatam.lat/20260520/bolivia-expulsa-a-la-embajadora-colombiana-luego-de-los-comentarios-de-gustavo-petro-1173536146.html

expulsó a la embajadora de tras los comentarios de .https://noticiaslatam.lat/20260520/bolivia-expulsa-a-la-embajadora-colombiana-luego-de-los-comentarios-de-gustavo-petro-1173536146.html Perú proclama el resultado de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a la segunda vuelta.https://noticiaslatam.lat/20260517/-peru-define-resultados-de-las-presidenciales–1173491035.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.