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Sistema obsoleto

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mayo 28, 2026 8:13 pm

Este año 2026 es el pistoletazo de salida de todos los grandes acontecimientos” según el profesor Damián Galerón.

Sistema obsoleto

  • Politización de todo
  • Confianza erosionada
  • Ley de la selva geopolítica
  • Es el momento del cambio
  • Orden mundial multipolar
  • Todos se consideran “los buenos”
  • La despoblación no es la solución
https://miski-liu-suria.blogspot.com

El sistema financiero tradicional está obsoleto, según el canal Trader Girl IQ. Mientras los bancos congelan tu dinero y te cobran comisiones, las criptomonedas mueven millones en segundos por menos de un centavo en todo el mundo.

Ya está aquí el cambio financiero. Los bancos están en crisis porque son lentos, caros y obsoletos. Están en quiebra porque tenemos un sistema llamado reserva fraccionaria, lo que significa que los bancos pueden prestar dinero que no tienen.

La mayor parte del problema se origina en la política y los bancos centrales, que forman parte del mismo sistema político. Cuando quiebran los bancos por su propia incompetencia, el contribuyente paga las consecuencias. Esto continuará hasta que se tomen medidas.

Tenemos una flexibilización cuantitativa, cuestionable en el fondo, la impresión artificial de dinero, que si lo hiciera cualquier persona común y corriente, iría a la cárcel durante mucho tiempo, y sin embargo, lo hacen constantemente los gobiernos y los bancos centrales.

The Legacy (Financial) System is Cooked | Trader Girl IQ Channel

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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