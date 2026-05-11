El alcalde recibe al Embajador de Italia en España, que destaca a Carboneras como destino de turismo sostenible

Giuseppe Buccino firma en el Libro de Honor durante una visita a la localidad, en la que resalta los vínculos entre ambos países

Carboneras e Italia estrechan lazos tras la reciente visita del Embajador del país en España y Andorra, Giuseppe Buccino Grimaldi. El alcalde de la localidad, Salvador Hernández, ha recibido al representante diplomático en la Casa Consistorial, donde este rubricó su firma en el Libro de Honor del municipio. “Carboneras significa naturaleza, respeto del medio ambiente y turismo bien organizado. Volveré”, ha reflejado en su dedicatoria.

Durante el encuentro, el Embajador ha elogiado el entorno de Carboneras, subrayándolo como un destino de turismo sostenible referente. El diplomático puso de relieve la capacidad del municipio para preservar su esencia como pueblo marinero del Mediterráneo, destacando al mismo tiempo su extraordinario valor medioambiental y su excelente gastronomía. Unos elementos que, junto con su espacio industrial, suponen un enorme potencial para su desarrollo como destino turístico y para la atracción de inversiones internacionales.

Ambos han puesto en común los vínculos que unen a Carboneras con el país transalpino. En la actualidad, el municipio cuenta con ciudadanos italianos con residencia en la localidad, a lo que se suma la visita habitual de italianos que también mantienen lazos familiares con el municipio. “Más allá de esto, compartimos como países mucha historia y muchos elementos sobre nuestra manera de vivir”, ha señalado Hernández antes de agradecer su visita al Embajador.

Giuseppe Buccino Grimaldi es Embajador de Italia en España y Andorra desde 2023. Este napolitano licenciado en Derecho en la Universidad Federico II de Nápoles, ingresó en la carrera diplomática en 1988. Tras una primera etapa dedicada a Asuntos Económicos y un paso por la Embajada de Italia en Beirut tras la guerra civil libanesa, su carrera le ha llevado a representar a su país como embajador en destinos como Doha, en Catar, y Trípoli, en Libia, donde desempeñó su labor en dos periodos distintos.