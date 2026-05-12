El Ayuntamiento de Huércal-Overa abre una nueva convocatoria del Programa de Prácticas en Empresas

Esta iniciativa municipal, que lleva realizándose casi 15 años, ha beneficiado ya a 273 jóvenes del municipio y ha supuesto una inversión de más de 360.000€

El Ayuntamiento de Huércal-Overa abre una nueva convocatoria del Programa Municipal de Prácticas en Empresas, una iniciativa pionera en la provincia que ha demostrado ser un éxito en la inserción laboral de titulados del municipio.

Desde su puesta en marcha en 2013, el programa ha beneficiado a 273 vecinos del municipio, con una inversión de más de 360.000€. El programa cuenta con un índice de inserción laboral que ronda el 50%.

El objetivo de este Programa pionero en la provincia es “ayudar a los titulados huercalenses a encontrar oportunidades laborales”, ha explicado la concejal de Fomento de Empleo, Rocío Parra, quien ha detallado que “desde el Ayuntamiento volvemos a poner en marcha este programa, que lleva realizándose casi 15 años, a través del cual se da a los jóvenes y titulados de nuestro municipio la oportunidad de dar su primer paso para tener experiencia laboral y empezar a adquirir conocimientos prácticos después de haber cursado sus estudios universitarios, de grado superior o medio, o Programas de Empleo impulsados por el Ayuntamiento, abriéndoles las puertas para que puedan empezar a crecer en el mundo laboral”. Teniendo en cuenta los importantes datos y la buena acogida de las ediciones anteriores “desde el equipo de Gobierno continuamos dedicando una importante partida presupuestaria a este programa, dando la posibilidad a los recién titulados para que inicien su andadura en el mundo laboral a través de esta iniciativa municipal”.

La convocatoria para el presente año ya se encuentra abierta. Los titulados del municipio que deseen participar en el programa pueden presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento, www.huercal-overa.es, o de forma presencial en el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Huércal-Overa.

La retribución económica para los becados se mantiene en 450€ mensuales, con una jornada laboral de seis horas diarias. El Ayuntamiento firma el contrato con los titulados y, a través de un convenio con las empresas adheridas al programa, los titulados desarrollan su actividad en las mismas, adquiriendo experiencia en su titulación. El total de los costes del programa es sufragado en un 80% por el Consistorio y el 20% restante por las empresas. Existe la posibilidad de ampliar el contrato de prácticas otros tres meses si las empresas lo desean. En este periodo de ampliación, serán las empresas las que correrán con el 100% de los gastos.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la importancia de esta iniciativa, señalando que “Un alto porcentaje de los alumnos becados han pasado a formar parte de la plantilla de las empresas en las que han realizado las prácticas, lo cual es el mejor indicador de éxito que podríamos tener. Con este paso, la iniciativa cumple su doble objetivo: no solo garantizamos esa necesaria primera toma de contacto con el mundo laboral, sino que logramos una inserción real y efectiva.”

Fernández también ha subrayado que este programa se suma a las distintas medidas llevadas a cabo por el equipo de gobierno «con especial atención en formación y empresas para fomentar la actividad económica y el empleo en Huércal-Overa».

Desde el Consistorio destacan la importancia de la participación de las distintas empresas, no sólo del municipio, sino de distintos puntos de la geografía nacional, que han depositado su confianza en esta iniciativa y que hacen realidad el periodo de prácticas de los participantes en el programa.