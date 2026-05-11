COSENTINO VISTE CON DEKTON EL NUEVO CENTRO OCUPACIONAL DE VERDIBLANCA EN LA VEGA DE ACÁ

La nueva sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca en la Vega de Acá ya es una realidad. Y lo es arropada con la multinacional almeriense Cosentino, que ha revestido con su producto Dekton la nueva construcción. Las obras han alcanzado ya el 100% de ejecución, de manos de la constructora almeriense Jarquil, siguiendo un modelo moderno en eficiencia energética, gracias a los sistemas proyectados por el estudio de arquitectura Rehabitar.

A falta de perfilar las tres zonas exteriores de esparcimiento, ocio y deporte que han solicitado las propias personas usuarias del Centro Ocupacional al que van a acudir diariamente a partir de otoño, esta primera fase ha tenido en cuenta la ‘denominación de origen’ de Almería. Para ello Verdiblanca ha elegido unos revestimientos acordes al uso, realizando un aplacado con piezas tipo Dekton para el exterior, zonas de circulación y las de más representatividad.

Para el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, “esta elección forma parte del espíritu de sostenibilidad de este proyecto de la entidad en cuanto a compra de proximidad, adquiriendo productos producidos localmente e impulsando la economía provincial y reduciendo la huella de carbono al acortar distancias de transporte”.

Estas piezas de Cosentino garantizan una gran durabilidad y mejoran el revestimiento cerámico desde el punto de vista de la imagen. Son de un formato que ha permitido colocarlas en una sola pieza en toda la altura del paño, dando una belleza distintiva al edificio. “Este elemento del futuro de la arquitectura y el diseño, cuenta con una gran variedad de tamaños y colores. Hemos elegido una tonalidad neutra, integrada con el entorno, que transmite tranquilidad y relajación para las personas usuarias de nuestro centro de discapacidad”, valora Verónica Navarro, Directora del Área Social.

“Dekton es una superficie ultracompacta neutra en carbono que Cosentino ha elaborado con un proceso de fabricación optimizado inspirado en la belleza y estética de la piedra natural que va más allá de la naturaleza, consiguiendo las más altas prestaciones del producto”, explica Antonio Gutiérrez, gerente de Cosentino para la provincia de Almería. Es otro elemento del ambicioso proyecto planteado por la actual Junta Directiva de Verdiblanca, por el que tienen mucha ilusión las personas usuarias y sus familias.

El edificio está levantado en la parcela de 5.000 metros cuadrados situada en la Avenida Adolfo Suárez, en el barrio de la Vega de Acá, gracias a la cesión de la misma durante 50 años por el Ayuntamiento de Almería. Además, cuenta con el apoyo económico de fondos europeos Next Generation-Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de Almería. Esta obra que acaba de finalizar es la primera fase del que será el futuro Centro Integral de Intervención Social y Empleo de Verdiblanca.

Verdiblanca, líder en el respeto al medio ambiente

Formación, desarrollo personal e inclusión social son los pilares de un espacio concebido bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad, liderando también en respeto por el medio ambiente.

Luis Martínez y Carmen Sánchez, del estudio de arquitectura Rehabitar, han aprovechado al máximo las condiciones bioclimáticas, con amplios y numerosos huecos acristalados protegidos por celosías que evitan el sobrecalentamiento interior. El centro tiene autonomía energética con la instalación de generación de electricidad con módulos fotovoltaicos, alcanzando una calificación A al contar con uso de energías alternativas.

Todos los espacios vivideros cuentan con la posibilidad de realizar ventilaciones naturales cruzadas aprovechando las brisas marinas cercanas. El centro dispone de un alto aislamiento térmico en toda la envolvente, eliminación de puentes térmicos, carpinterías de altas prestaciones térmicas que garantizan la hermeticidad al aire exterior y ventilación mecánica con recuperadores de calor con rendimientos superiores al 90%.

La planta sótano, también ya construida, está dotada de tomas de corriente para vehículos eléctricos de la flota de la entidad que igualmente presta servicios de transporte adaptado; además de los propios del personal operario de las diferentes líneas de negocio con las que cuenta Verdiblanca en Almería, Sevilla, Málaga y Granada, con certificado de calidad medioambiental ISO 14001.