El Ayuntamiento amplía las obras del Paseo a todo su trazado a partir del martes, 23 de septiembre

Durante esta fase de las obras se mantendrán los pasos transversales que permitan el tráfico de vehículos entre las calles Rueda López/Lachambre, General Tamayo y General Segura

Como parte de la planificación de las obras de transformación del Paseo de Almería, a partir del próximo martes, 23 de septiembre, los trabajos se extenderán al tramo comprendido entre las calles Rueda López/Lachambre y General Segura, afectando al tráfico rodado en toda esta zona.

Durante esta nueva fase, se mantendrán habilitados los pasos transversales en:

Calles Lachambre/Rueda López (en sentido Avda. Federico García Lorca)

General Tamayo. Solo en dirección Centro Histórico. En su caso se inhabilitará el sentido de circulación hacia el Paseo desde calle Martínez Campos mediante la colocación de la señalización correspondiente (ver documento adjunto).

General Segura, desde donde se podrá acceder a la parte final del Paseo hacia Plaza Emilio Pérez (Plaza Circular).

Se mantiene el corte de tráfico a la altura de Navarro Rodrigo y Ricardos.

Estos cambios han sido abordados en una reunión conjunta entre los responsables de la empresa adjudicataria de las obras, la UTE ‘Hormigones Asfálticos y Lirola Ingeniería’, la Policía Local y diferentes áreas del Ayuntamiento de Almería.

Servicio de taxi y hospedaje

El servicio de taxi continuará operativo en la parada situada al final del Paseo, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Asimismo, se habilitará una zona de aparcamiento reservado en la calle General Segura para facilitar la entrada y salida de clientes del Hotel Costasol.

El Ayuntamiento de Almería pide comprensión ante las molestias que puedan derivarse de una actuación de esta envergadura, que afecta no solo al Paseo sino a su amplia zona de influencia, y reitera el compromiso municipal y de la empresa ejecutora por atender las necesidades que surjan durante el desarrollo de unas obras que supondrán una mejora significativa en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, con beneficios a largo plazo para toda la ciudad.