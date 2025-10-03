El Ayuntamiento aprueba la modificación de ordenanzas fiscales para una rebaja de impuestos de 4,5 millones de euros



La medida, anunciada por la alcaldesa para contrarrestar el ‘tasazo de la basura’ del Gobierno, contempla una reducción de un 5,7 % en el IBI, del 5,02 en el impuesto de circulación y bonificaciones

La Junta de Gobierno Local aprueba además nuevas actuaciones y mejoras en la Casa del Cine y la concesión de subvenciones en el marco de las convocatorias de este año de apoyo al tejido social

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, acompañada por la concejal de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha informado esta mañana de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, entre los que se ha incluido la aprobación de modificación de ordenanzas fiscales cuya entrada en vigor vendrá a dar cumplimiento al compromiso adquirido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de rebajas en materia fiscal por más de 4,5 millones de euros.



Medidas con las que el Consistorio “quiere contrarrestar el ‘tasazo de la basura’ del Gobierno central con una política de alivio económico para las familias”, ha explicado la portavoz municipal, dando cuenta de la aprobación de las modificaciones de la Ordenanza Fiscal General, la Ordenanza del IBI y la Ordenanza del Impuesto de Vehículos (IVTM), que ahora serán elevadas a Pleno para su entrada en vigor a partir de 2026.



Un conjunto de medidas que, como ha explicado Sánchez, conlleva “una rebaja del 5,2% en el IVTM, con una disminución en la recaudación de 575.000 euros; la reducción del tipo impositivo del IBI del 0,61% al 0,575%, lo que supone una bajada del 5,7% y un ahorro de casi 3,8 millones de euros para los contribuyentes; y un incremento de la bonificación por domiciliación de impuestos y tasa de basura, que pasa del 1% al 2%.



Con estas medidas, el Ayuntamiento materializa un ahorro global de más de 4,5 millones de euros para los almerienses. Sánchez ha insistido en que, pese a las críticas de la oposición, “Almería sigue estando entre las nueve capitales con menor presión fiscal de España, con una media de 587 euros por habitante, en un momento de gran transformación e inversión en la ciudad”.

Otros acuerdos



La Junta de Gobierno ha aprobado hoy también la contratación de las obras de reparación y tratamiento de humedades en la Casa del Cine, con un presupuesto de 165.723 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación se suma a las iniciativas ya impulsadas en este espacio cultural, con una inversión global de más de 600.000 euros.



Asimismo, se ha dado luz verde a las convocatorias de los concursos locales de Belenes y Villancicos, que formarán parte de la programación cultural de las fiestas de Navidad 2025-26.



Apoyo al tejido social



A propuesta del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, se ha aprobado la concesión definitiva de subvenciones, relativa a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en Materia de Igualdad para el año 2025, por un importe total de 20.000 euros. 23 Asociaciones y colectivos que han presentado proyectos a esta convocatoria obtienen en este caso algún tipo de subvención en este capítulo.

Tambíen a propuesta del Área de Familia se ha aprobado la propuesta de acuerdo, en este caso definitiva, de subvenciones relativa a la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro para la realización de actuaciones de carácter social de la Delegación de Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería para el año 2025, por importe total de 60.000 euros. 46 colectivos, asociaciones, entidades recibirán parte de esta subvención cuya convocatoria está dirigida a subvencionar actuaciones de carácter social

Se ha aprobado también la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones para Promoción del Tejido Asociativo Vecinal 2025, de la Delegación de Área de Integración Social, Participación y Distritos. El importe total de la subvención que se otorgará en esta convocatoria es de 70.000 euros, beneficiando a más de una treintena de colectivos que concurren con sus proyectos a la misma.

Además, se ha aprobado la concesión de ayudas económicas a familias con menores necesitadas socialmente, por importe de 17.700 euros.

Licitación proyecto Costacabana

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la portavoz municipal ha informado también de la publicación en el día de hoy, en el portal de contratación, de la apertura de la licitación de las obras contempladas en el Proyecto de Ejecución para la reforma y ampliación de la piscina y de la urbanización y parque en Costacabana, presentado ayer. El presupuesto base de licitación asciende a 2.928.211,67 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses.Los interesados en presentar oferta tienen de plazo hasta el 29 de octubre.

Igualmente, se ha publicado la contratación de la dirección de obra y ejecución de obra de este proyecto, con un presupuesto adicional de 98.942,03 euros. En este caso el plazo de presentación de ofertas acaba el día 20.