El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana debido a:

SÁBADO 19

PASACALLES MUSICAL-FIESTAS DE EL ALQUIÁN

HORARIO: Desde las 18.00 a las 19.30 horas.

ITINERARIO: Avenida de la Guardería, Bulevar Manuel del Águila (izquierda), Magallanes, Plataneros, calle al Este del IES El Alquián (sin nombre), Bulevar Manuel del Águila (izquierda) y José Galera Balazote.

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL GRAN PODER (EL ZAPILLO)

HORARIO: Desde las 20.30 a 2.00 horas.

ITINERARIO: Salida de la parroquia San Pío X, Tejar, Jaúl, Dr Juan Llaró, La Curva, La Vega, Villaricos, Avda. Alhambra, El Palmeral, Paseo Marítimo, Antonio Atienza, cruce Avda. Cabo de Gata, Estadio, Jaúl, Vinaroz, Villaricos, Tejar y entrada a la parroquia San Pío X.

DOM INGO 20

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN-FIESTAS DE EL ALQUIÁN

HORARIO: A partir de las 19.30 horas.

ITINERARIO: Calle Mazorcas, Granados, Avda. de los Pinos (tramo entre c/ Granados y Plataneros), Plataneros (tramo entre Avda. de los Pinos y c/ Luis Mariano), Marinero, Narciso Yepes, Curricán (tramo entre c/ Luis Mariano y Rinconcillo), y Virgen del Carmen.

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN CORONADA (CENTRO)

HORARIO: A partir de las 20.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la parroquia de San Sebastián, Alcalde Muñoz, González Garbín, San Leonardo, Santos Zárate, Plaza Santa Rita, Alcalde Muñoz, Argollones, Murcia, Huérfanas, Granada, Plaza San Sebastián, Alcalde Muñoz y entrada al templo.