El Ayuntamiento de Almería informa del inicio de las obras de urbanización en la intersección de Carretera Sierra Alhamilla y Carrera de los Minerales

AFECTACIONES TRÁFICO OBRAS SOTERRAMIENTO

El Ayuntamiento de Almería informa que, con motivo del inicio de las obras de urbanización en la intersección de Carretera Sierra Alhamilla y Carrera de los Minerales, dotando a este espacio de una nueva rotonda, se producirán afectaciones en el tráfico rodado así como desvíos alternativos en este punto y su zona de influencia. Esta nueva rotonda facilitará, a futuro, la conexión con Avenida Vega de Acá.

Así, Carretera Sierra Alhamilla queda cortada al tráfico a la altura del número 284 hasta la Carretera Molino Pepón, debiéndose hacer los movimientos a través de la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas. No se podrá acceder desde Carrera de las Piedras a Carretera Sierra Alhamilla.

El plazo estimado de ejecución de estas obras es de un mes. Se adjunta plano explicativo con la afección al tráfico por los trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas por las molestias ocasionadas por estas obras, fundamentales en la evolución de los trabajos del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, una actuación que sin duda vendrá a mejorar la fisonomía y la infraestructura urbana de nuestra ciudad.