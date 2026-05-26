La Gerencia de Urbanismo aprueba una nueva ampliación del plazo de las obras del Paseo de Almería hasta el 30 de septiembre

La medida permitirá culminar actuaciones técnicas pendientes en Plaza Juan Casinello y Puerta Purchena compatibilizando la recta final de la obra con la movilidad y la actividad comercial del centro



La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras de remodelación integral del Paseo de Almería, fijando como nueva fecha prevista para la finalización de los trabajos el próximo 30 de septiembre.



La ampliación, de aproximadamente cuatro meses y medio respecto al calendario previsto tras la anterior prórroga, ha sido analizada por los servicios técnicos y jurídicos municipales y responde a la necesidad de culminar distintas actuaciones técnicas pendientes y adaptar la ejecución de determinados trabajos a criterios de movilidad y funcionamiento urbano en el centro de la ciudad.



A preguntas de los periodistas, la alcaldesa de Almería, María del Már Vázquez, ha recordado que la actuación del Paseo “es una de las obras más emblemáticas que hemos afrontado durante estos cuatro años”, destacando además que se trata de “una actuación valiente” que actualmente se encuentra ejecutada en más de un 85 por ciento y que ya puede ser disfrutada tanto por los ciudadanos.



Según ha explicado, la solicitud de ampliación ha sido planteada por la UTE Hormigones Asfálticos S.A. y Lirola Ingeniería y Obras, S.L adjudicataria de las obras, debido a una incidencia técnica surgida durante la ejecución del proyecto y relacionada con el traslado de un centro de transformación eléctrica de Endesa ubicado en el entorno de Plaza Juan Casinello.



La intervención requiere el desplazamiento de líneas de alta y baja tensión, una actuación técnicamente compleja y sometida además a distintas autorizaciones administrativas por parte de Industria. En este sentido, la alcaldesa ha precisado que ya se ha autorizado el traslado de la línea de alta tensión, mientras continúa tramitándose la correspondiente a baja tensión.



Una vez completados esos trámites podrá abordarse la urbanización definitiva de Plaza Juan Casinello, uno de los puntos que actualmente condicionan la conclusión total de la actuación.



Junto a ello, también queda pendiente la ejecución de la denominada ‘última T’ de Puerta Purchena, en la confluencia con Avda. Pablo Iglesias, una intervención que el Ayuntamiento ha decidido acompasar al periodo estival para minimizar las afecciones al tráfico rodado, al tránsito peatonal y a la actividad comercial del centro.





“Sabemos que las obras generan molestias y por eso hemos intentado programar las actuaciones más sensibles en momentos de menor intensidad circulatoria y comercial”, ha indicado la regidora, quien ha recordado igualmente que otras actuaciones pendientes, como las previstas en el entorno de Aguilar de Campoo, también se han ajustado para reducir el impacto sobre la actividad del Mercado Central.



Desde el Ayuntamiento se insiste en que la ampliación del plazo no tiene que ver con el tirmo de obra, sino a la voluntad de culminar correctamente una actuación urbana de gran complejidad técnica -en este caso dependiente de Endesa- manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento ordinario de una de las principales arterias comerciales y administrativas de la ciudad.



La alcaldesa ha destacado además que el Paseo presenta ya prácticamente todo su trazado abierto al tránsito peatonal y a la actividad económica, con los comercios funcionando “a pleno rendimiento” y las terrazas operativas, avanzando que el objetivo municipal es que la actuación pueda encontrarse completamente terminada tras el verano.



Las obras del Paseo de Almería constituyen una de las principales actuaciones de transformación urbana impulsadas en la capital en los últimos años y persiguen mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad, la actividad comercial y la modernización del centro urbano.