La Asociación Española contra el Cáncer y el Ayuntamiento firman el acuerdo para la nueva sede en Almería

· Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, y la alcaldesa María del Mar Vázquez suscriben el documento que vincula a ambas entidades por 20 años

· La Asociación se trasladará en el primer semestre de 2027 a un local en el centro, de 654 m2., con fachada a la calle Granada y Avenida Vilches, y propiedad de la empresa Almería XXI

La Asociación Española Contra el Cáncer sigue creciendo en Almería, no sólo en socios (más de 9.000), sigo también en servicios, lo que conlleva que la actual sede, en la calle Gerona, 38, se haya quedado pequeña. Por eso, hoy ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Almería para poder disponer de una nueva sede, más amplia, que se encontrará en el centro de la ciudad, entre la calle Granada y la Avenida Vilches. Este local, en un edificio de la empresa pública municipal Siglo XXI, cuenta con una superficie construida de 654 m², y se ha suscrito un alquiler a 20 años de duración y una carencia de un año desde la firma del documento.

Magdalena Cantero ha agradecido “al Ayuntamiento de Almería, a su alcaldesa María del Mar, y a la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, por ofrecernos esta posibilidad de trasladarnos de donde estamos actualmente. Es verdad que es una sede reconocida por los almerienses, pero se nos ha quedado pequeña y lo que queremos es ofrecer más servicios, si cabe, a todos los enfermos de cáncer. Se diagnostican 11 nuevos casos de cáncer diario en nuestra provincia y necesitamos más espacios para estar mucho más en contacto con todas aquellas personas que nos necesiten. Tenemos convenios activos con los tres hospitales de la provincia, Poniente, Torrecárdenas y Huércal-Overa, lo que nos permite llegar a muchas más personas”.

Por su parte, María del Mar Vázquez explica que “hoy es un día muy importante para Almería. Quiero agradecer, como siempre, la labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Hemos firmado el acuerdo para alquilar un local, propiedad del Ayuntamiento a través de Almería XXI, por 20 años, con un periodo de carencia de un año, para que pueda hacer la reforma y además no se va a actualizar el IPC en los primeros 10 años. Por lo tanto, queremos dar facilidades de pago a la asociación y es un local que va a estar bastante céntrico, más grande que el que tienen ahora en la calle Gerona y la idea es que puedan ofrecer en él todos los servicios sociales y asistenciales que ofrecen y necesitan los almerienses”.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene su sede provincial en la calle Gerona. Actualmente realiza una importante labor socio-sanitaria con pacientes con cáncer y familiares, ofreciendo servicios gratuitos psicológicos, fisioterapia, talleres y otros aspectos que requerían una sede más amplia. Además, la Asociación ha apoyado con más de 350.000 euros cuatro proyectos de investigación sobre el cáncer de la Universidad de Almería, con la concesión de cuatro becas predoctorales. También realizan servicios de acompañamiento a pacientes y familiares en el Hospital Universitario Torrecárdenas, Poniente y Huércal-Overa, y tiene un acuerdo con Avenida Hotel para alojamiento temporal de pacientes en tratamiento.

Paralelamente, la Asociación ofrece una intensa labor de campañas de prevención en diferentes estamentos de la sociedad.

Ahora la Asociación tiene que acondicionar el local para las necesidades de enfermos y familiares y la previsión es de que se puedan abrir en el primer semestre de 2027. El primer año es de carencia, sin coste para la Asociación, y a partir del segundo se pagará 3.000 euros mensuales, manteniéndose el IPC los primeros diez años.

Magdalena Cantero ha recordado que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo: 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. “Cada día se diagnostican 821 nuevos tumores en España, 140 en Andalucía y 11 en Almería. “En la provincia de Almería hemos pasado de 3.849 nuevos casos de cáncer en el año 2024 hasta 4.100 en 2025. Y actualmente 12.443 personas están luchando en la provincia contra la enfermedad. Por eso, es básica la labor de prevención, investigación y ayuda socio-sanitaria que realizamos a pacientes, familiares y sociedad en su conjunto”.