La alcaldesa coloca la primera piedra de una nueva promoción de 92 viviendas públicas en la Vega de Acá

María del Mar Vázquez destaca que “las viviendas no se prometen, se construyen” en el marco de una actuación municipal que sigue apostando por un sector estratégico en crecimiento como es la Vega de Acá

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este martes en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva promoción de 92 viviendas protegidas en régimen de venta de precio limitado impulsada por el Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería XXI, en la Vega de Acá, uno de los sectores “estratégicos” y de mayor crecimiento urbanístico de la capital.

El acto ha estado acompañado por miembros del Equipo de Gobierno, integrantes del consejo de administración de Almería XXI, el vicepresidente de Diputación, Álvaro Izquierdo, y representantes de la redacción del proyecto (Lotoarq) y de la empresa constructora (UTE Lirola-Soluciona)

Durante su intervención, la regidora ha subrayado la importancia de seguir impulsando políticas públicas de vivienda que faciliten el acceso a un hogar digno, especialmente a los jóvenes y a las familias con más dificultades. “El acceso a una vivienda digna no es un privilegio, es un derecho fundamental”, ha afirmado, insistiendo en que promover vivienda protegida “es construir oportunidades de igualdad”.

Vázquez ha defendido el compromiso municipal con la vivienda pública asegurando que “las viviendas no se prometen: las viviendas se construyen”, y ha enmarcado esta nueva actuación dentro del crecimiento y progreso que vive actualmente la ciudad de Almería, especialmente en la Vega de Acá.

La promoción, adjudicada a la UTE Lirola Ingeniería y Obras y Soluciona Obras y Servicios por un importe de más de 12,3 millones de euros, contará con dos edificios residenciales que sumarán 92 viviendas, además de plazas de aparcamiento, trasteros, locales comerciales y zonas comunes ajardinadas con piscina.

En concreto, el residencial dispondrá de viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, con precios aproximados inferiores al máximo establecido para VPO, según se ha explicado durante el acto. El plazo de ejecución previsto es de 20 meses, por lo que las obras podrían finalizar en enero de 2028.

La alcaldesa ha puesto en valor la trayectoria de Almería XXI, recordando que esta promoción supone el vigésimo cuarto proyecto promovido por la empresa municipal y el séptimo que se desarrolla en la Vega de Acá. Además, ha destacado que el Ayuntamiento ha culminado ya 19 promociones y entregado 1.116 viviendas.

Actualmente, el Consistorio mantiene en marcha cuatro promociones con 203 viviendas en construcción y prevé duplicar el compromiso inicial adquirido al comienzo del mandato de promover más de 300 viviendas públicas en la ciudad.

“Nos quedan muchas viviendas por hacer y muchos sueños que cumplir”, ha concluido la alcaldesa, reafirmando la voluntad municipal de seguir trabajando para que cada vez más familias quieran establecerse y vivir en Almería.

Vivienda accesible y de calidad

El arquitecto José Manuel López, uno de los redactores de este proyecto, ha destacado tras la intervención de la alcaldesa y explicando las características de esta promoción, la importancia de seguir impulsando la vivienda pública en la ciudad de Almería. En este sentido, ha querido poner en valor la trayectoria de Almería XXI y el trabajo que viene desarrollando en los últimos años para facilitar el acceso a la vivienda y contribuir al crecimiento de la ciudad.

Asimismo, ha expresado su deseo de que otros municipios de la provincia sigan el ejemplo del Ayuntamiento de Almería, apostando por nuevos desarrollos y proyectos de vivienda protegida.

Sobre el proyecto redactado para la Vega de Acá, ha subrayado que se ha concebido con el objetivo de ofrecer viviendas de calidad, amplias y sostenibles, con terrazas generosas, ventilación e iluminación natural y soluciones centradas en la eficiencia energética, como paneles fotovoltaicos, aerotermia y preinstalación para vehículos eléctricos, entre otras características

López ha remarcado además la relevancia de una actuación de estas características para el desarrollo urbanístico de la Vega de Acá y de la ciudad de Almería, al combinar acceso a la vivienda, calidad arquitectónica y sostenibilidad en una de las zonas de mayor crecimiento de la capital.