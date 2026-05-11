El Ayuntamiento de Huércal-Overa respalda la labor de ADIAL para mejorar la calida de vida de los vecinos con Diabetes

Patricia López Rojas

La Concejal de Salud, María José Viudez, y las ediles Rocío Parra y Mª del Mar Meca, han mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Diabetes de Almería para coordinar acciones informativas y de sensibilización

HUÉRCAL-OVERA- 11/05/26. El Ayuntamiento de Huércal-Overa reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de sus ciudadanos tras la reunión mantenida con representantes de la Asociación de Diabetes de Almería (ADIAL). El objetivo del encuentro ha sido establecer vías de colaboración para que los huercalenses dispongan de información detallada sobre las acciones, recursos y actividades que esta entidad organiza en la provincia.

Durante la reunión mantenida por laConcejal de Salud, María José Viudez, las ediles Rocío Parra y Mª del Mar Meca, con la presidenta de ADIAL, Elena Viciana, el Consistorio ha mostrado su total apoyo a la labor de que trabaja bajo el lema «Cuidarse es vivir mejor», centrando sus esfuerzos en demostrar que la vida con diabetes puede ser plena. El Ayuntamiento colaborará en la difusión de guías básicas sobre el control de la enfermedad, basadas en la alimentación saludable, la actividad física y el tratamiento médico, así como en la identificación de síntomas y situaciones urgentes como hipoglucemias e hiperglucemias.

Uno de los puntos clave del encuentro ha sido la presentación de las actividades programadas para los meses de verano, diseñadas específicamente para los más jóvenes. Entre ellas destaca el Campamento ADIAL 2026, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio en el Campamento Juan de Austria (Aguadulce).

Esta iniciativa ofrece 4 días de aventura, convivencia y diversión, pero con un componente esencial: la educación diabetológica. El objetivo es fomentar la autonomía de los niños y jóvenes con diabetes en un entorno seguro y lúdico, promoviendo valores de superación y compañerismo.

Los vecinos interesados en contactar con la asociación o recibir más información pueden hacerlo a través de los teléfonos: 633 45 80 10 / 624 82 28 72 y el mail adialdiabetes@gmail.com

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Huércal-Overa sigue apostando por la visibilización de las enfermedades crónicas y el apoyo a las entidades que, como ADIAL, recorren junto a los pacientes el camino del aprendizaje y la salud.