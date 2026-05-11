El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, pide la dimisión de la concejala socialista María López por abstenerse en Diputación y haber admitido a trámite la querella del Ayuntamiento por presuntas gratificaciones a personal externo

El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha solicitado la dimisión de la concejala socialista y diputada provincial María López Cervantes tras su abstención en una votación en la Diputación Provincial de Almería.

La iniciativa incluía una inversión de 100.000 euros para Garrucha, destinada al arreglo de calles y la construcción de un anfiteatro en el municipio.

El Alcalde considera que esta abstención supone un “menoscabo” para los intereses del pueblo y critica que no se haya respaldado una ayuda “directa para los vecinos”.

Desde el Ayuntamiento señalan que la decisión responde a la “disciplina de partido” frente a las necesidades del municipio, motivo por el que piden la dimisión de Mari Toñi como concejala.

El caso abre un nuevo choque político en el municipio del Levante Almeriense y reaviva el debate sobre la representación institucional y las decisiones en las diputaciones.

Por último, el Juzgado de Vera ha admitido a trámite la querella del Ayuntamiento de Garrucha contra la exalcaldesa María López por presuntas gratificaciones a personal externo. Además, ha citado para declarar como investigado al ex secretario municipal.