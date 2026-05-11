CSIF consigue que el SAS publique la primera convocatoria del puesto de coordinador/a de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Torrecárdenas

· Esta histórica reivindicación del sindicato supone un mayor reconocimiento de una categoría clave en el día a día de la sanidad y permitirá una mejora de la calidad asistencial ofrecida a la ciudadanía

· Recuerda que este solo ha de ser el primer paso para la implantación definitiva de este cargo intermedio en los hospitales de toda Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha mostrado su satisfacción por la reciente publicación en el BOJA de la convocatoria del puesto de coordinador/a Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Hospital Torrecárdenas de Almería.

Este hecho supone el reconocimiento oficial de una figura profesional que CSIF lleva años defendiendo como esencial dentro de la organización sanitaria y de los equipos multidisciplinares del SAS. Ya en 2021 el sindicato solicitó a la Dirección General de Personal del SAS la implantación y cobertura efectiva de este cargo intermedio en todos los hospitales andaluces, defendiendo que se trata de un puesto clave tanto para mejorar la calidad asistencial como para reconocer la labor y responsabilidad de los TCAE, cuya coordinación siempre ha sido llevada a cabo por personal de otras categorías.

Asimismo, en marzo de dicho año, la sección sindical de CSIF en el Hospital de Torrecárdenas también solicitó oficialmente a la dirección del hospital la instauración de la citada figura en el centro. Entonces, la dirección mostró su sensibilidad con el tema, agradeciendo al sindicato una iniciativa “que promueve y fomenta la participación, la toma de decisiones y el liderazgo institucional en todos los colectivos”.

Desde hace años, CSIF ha trabajado con ahínco para conseguir este objetivo final a través de diferentes escritos dirigidos a las gerencias hospitalarias reclamando que los puestos de coordinador/a de TCAE fueran convocados igual que el resto de cargos intermedios, especialmente cuando en muchos centros estas funciones ya estaban siendo desempeñadas por profesionales sin el correspondiente reconocimiento oficial ni, por supuesto, retributivo.

“La implantación al fin de la figura del coordinador o coordinadora de TCAE va a permitir mejorar la organización de este colectivo, impulsar la calidad y homogeneizar los cuidados básicos, optimizar los recursos humanos y materiales y potenciar la formación y el desarrollo profesional de una figura trascendental en el día a día de la sanidad”, ha destacado el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, quien, sin embargo, no ha obviado que “lo logrado en el Hospital de Torrecárdenas solo es un primer paso y, desde luego, la Administración no puede quedarse ahí, pues ha de implantar esta figura, más pronto que tarde, en todos los hospitales de la comunidad autónoma, y desde CSIF seguiremos trabajando para este no sea ni mucho menos un hecho aislado”.

La Central Sindical ha valorado también de forma positiva que esta convocatoria se realice mediante un concurso de méritos que incluye la valoración de apartados como la experiencia profesional, la formación y un proyecto de gestión, garantizando así la transparencia, objetividad y profesionalización en el acceso a este cargo intermedio tan necesario en la sanidad andaluza.