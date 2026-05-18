El Ayuntamiento reconoce la trayectoria del violinista Antonio Cuadra dando su nombre a una plaza del Casco Histórico

El nuevo espacio, situado entre las calles Real y Jovellanos, visibilizará un iniciativa impulsada por vecinos y familiares y respaldada ahora por el Consistorio

El Pleno aprueba la designación, como festivos locales para 2027, los días 24 de junio (jueves, festividad de San Juan) y 28 de agosto (sábado, festividad de la Virgen del Mar)

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, por unanimidad, la denominación de la nueva Plaza Violinista Antonio Cuadra, ubicada en la bifurcación entre la calle Real y la calle Jovellanos, en pleno Casco Histórico de la ciudad. La propuesta nace de una petición vecinal respaldada por familiares y personas vinculadas al ámbito cultural almeriense, con el objetivo de rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de la música clásica en Almería.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento reconoce la figura de Antonio Cuadra y da respuesta a una reivindicación ciudadana que busca preservar la memoria cultural de la ciudad a través de uno de sus músicos más ilustres.

La iniciativa pone en valor la trayectoria artística y humana de Antonio Cuadra Román, conocido como ‘Maestro Cuadra’, violinista nacido en Alhabia en 1910 y residente durante más de seis décadas en la calle Lope de Vega de la capital. La solicitud presentada para la designación de una calle o plaza con su nombre en reconocimiento a su vida y obra destaca que fue “uno de los más grandes instrumentistas almerienses de toda su historia musical, reconocido más allá de las fronteras de Almería”.

El expediente aprobado recoge una amplia biografía personal y profesional del músico, en la que se subraya su formación en el Real Conservatorio de Música de Madrid, donde obtuvo el Primer Premio Nacional de Violín, así como su posterior actividad artística y docente en distintas agrupaciones y entidades culturales.

Antonio Cuadra, como se aporta documentalmente en la solicitud ahora aprobada, desarrolló una intensa carrera interpretativa como concertista y músico de cámara, formando parte de agrupaciones de referencia y participando en la vida cultural almeriense durante décadas. Además de su faceta artística, ejerció una importante labor pedagógica como profesor de violín, orquesta y solfeo, contribuyendo a la formación de generaciones de músicos.

La nueva plaza quedará nombrada en un espacio emblemático del casco histórico, creado hace años con la reforma de dicha bifurcación, próximo a la Plaza Vieja y a la vivienda en la que residió, como así se recuerda con una placa en su fachada, el violinista durante más de 60 años, hasta su muerte en el año 2004.

Otras denominaciones de calle

El Pleno ha acordado además la denominación de varias vías públicas. Así se ha aprobado, por unanimidad, modificar la denominación de la calle Eco, con entrada desde Camino de la Sismología y salida por calle Etna, vías situadas en el barrio de Los Ángeles.

Se ha aprobado igualmente la denominación de Avenida Mirador, situada en el entorno de la Almadraba de Monteleva, con entrada en calle Cala Panizo. El acuerdo atiende la solicitud realizada por la Comunidad de Propietarios Edificio los Flamencos II, solicitando “colocar el nombre de dicha calle en la barriada de La Almadraba de Monteleva, junto al Canal de las Salinas”. El punto también ha salido adelante por unanimidad.

Fiestas Locales 2027



Se han conocido hoy también las fechas de las fiestas locales de la capital para el próximo año. Así, por unanimidad, se ha aprobado la designación, como fiestas locales para el año 2027, los días 24 de junio, jueves, festividad de San Juan, y el día 28 de agosto, sábado, festividad de la Virgen del Mar, patrona de Almería.