El Centro Andaluz de las Letras inicia en Almería el ciclo ‘Leer en compañía’, con Yolanda Castaño y Mario Obrero esta semana

Las citas girarán en torno a la poesía los días 19 y 20 de mayo en la Biblioteca Villaespesa a las 19 horas

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, tiene previstas nuevas sesiones literarias en la capital almeriense. La programación comenzará con la puesta en marcha del ciclo ‘Leer en compañía’ de la mano de Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, que ofrecerá una charla titulada ‘Vivir del poema no es vivir del cuento’ el día 19 de mayo. Al día siguiente, Mario Obrero, Premio Nacional de Juventud 2023 en la modalidad de Cultura, intervendrá con la conversación ‘Poesía, la lengua otra’ sobre poesía y patrimonio lingüístico el 20 de mayo. La Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa acogerá ambas actividades a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.

‘Leer en compañía’ propone un espacio de encuentro entre autores, lectores, escritoras y profesionales del ámbito editorial en torno al libro y los procesos que lo rodean. La iniciativa abordará no solo los aspectos relacionados con la creación literaria, sino también cuestiones vinculadas a la publicación, promoción y difusión de las obras. A través de la participación de distintos creadores y especialistas, el ciclo busca generar un espacio de diálogo e intercambio que ponga en valor la lectura como una experiencia colectiva, favoreciendo la reflexión compartida y el acercamiento entre quienes participan en las distintas fases del proceso literario.

En Almería, el Centro Andaluz de las Letras ha invitado a Yolanda Castaño para dar comienzo a esta nueva propuesta. La escritora, tras más de treinta años, una carrera internacional y un Premio Nacional de Poesía, ofrecerá en esta cita una revisión crítica de la condición de la escritura, y en particular, de la poesía, desmontando la romantización del oficio como coartada de su precariedad. La autora de ‘Materia’, por el que logró el Premio Nacional de Poesía 2023 y el Premio de la Crítica Española 2023, abordará este asunto el martes 19 de mayo.

Continuará el programa el encuentro Mario Obrero con su intervención ‘Poesía, la lengua otra’. El encuentro permitirá al autor compartir una propuesta literaria en la que convergen distintos registros y referencias vinculadas a la diversidad lingüística española y a las corrientes poéticas situadas en los márgenes de la tradición. Su obra explora diferentes formas de expresión y perspectivas creativas que dialogan con los límites y posibilidades del lenguaje poético. Obrero inició su trayectoria literaria a una edad temprana y es autor de ‘Carpintería de armónicos’, galardonada con el Premio de Poesía Joven Félix Grande, y ‘Cerezas sobre la muerte’, reconocida con el Premio Nacional de Juventud 2023 en la categoría de Cultura. Además de su faceta literaria, presentó durante sus dos primeras temporadas el programa Un país para leerlo. El público podrá asistir a este encuentro el miércoles 20 de mayo.

La última de las tres citas previstas en Almería será el 1 de junio, un encuentro con el autor Mariano Peyrou bajo el título Escribir en común en la que abordará distintas reflexiones en torno a la escritura compartida y las posibilidades de construir textos desde una pluralidad de voces y perspectivas. Narrador, poeta y ensayista, Peyrou ha desarrollado una trayectoria literaria en distintos géneros y es autor de novelas, libros de poesía y ensayos centrados en la literatura, la música y la creación artística contemporánea. Compagina su labor como escritor con la crítica y la reflexión sobre los procesos creativos.

Las tres actividades se llevarán a cabo en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.

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