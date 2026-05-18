El PSOE denuncia un nuevo sablazo de la alcaldesa al bolsillo de los almerienses con una otra subida del agua

El incremento de la factura del agua llega al 40 por ciento en dos años y se suma a las subidas del IBI, basura, cementerios e instalaciones deportivas

La factura del agua vuelve a subir en Almería. El Ayuntamiento ha aprobado hoy en Pleno una nueva subida del agua, de un 5 por ciento, que se suma al 35 por ciento de incremento que experimentó el año pasado. Desde que es alcaldesa, María Vázquez, también ha aumentado en dos ocasiones lo que los almerienses pagan por los cementerios, así como por las instalaciones deportivas, y ha aprobado una significativa subida del IBI y de la tasa de basura.

Durante su intervención, la portavoz del PSOE, Fátima Herrera, ha defendido que esta medida es un nuevo golpe al bolsillo de las familias almerienses, que ya soportan una presión fiscal elevada y unos servicios públicos que ofrecen una calidad “baja o muy baja, por no decir inexistente”.

Herrera ha recordado que esta es la segunda subida de la tarifa del agua en menos de dos años y ha criticado que, además del incremento correspondiente al IPC, los ciudadanos de Almería están asumiendo costes que deberían ser responsabilidad del Ayuntamiento. Entre ellos, el gasto del bono social y el tratamiento de lodos, que se incluye en la tarifa y que, según la portavoz socialista, “debería ser asumido directamente por el Consistorio”.

Sin embargo, lo más grave, según Herrera, es que la empresa concesionaria del servicio de agua y alcantarillado, Aqualia, no ha abonado el canon correspondiente desde el año 2018.

“Los almerienses tienen que saber que Aqualia, una empresa que ingresa al año 32 millones de euros a costa de los bolsillos de los ciudadanos, no está pagando el canon desde hace ocho años, y mientras tanto, el Partido Popular sigue sin exigirle que cumpla con sus obligaciones”, ha señalado Herrera. “Todo ese dinero que la empresa no paga lo estamos pagando nosotros, los ciudadanos, de nuestros bolsillos”, ha resaltado.

La portavoz socialista ha denunciado la falta de inversiones en la desaladora municipal durante los 20 años de gobierno del PP, lo que, según ha explicado, incrementa el coste del agua desalada y, por ende, la factura que llega a los hogares. “Es inadmisible que en lugar de buscar soluciones para reducir los costes y mejorar la calidad de los servicios, el equipo de gobierno del PP opte siempre por cargar más gastos a las familias almerienses”, ha lamentado.

Desde el Grupo Municipal Socialista, han exigido al equipo de gobierno que explique públicamente por qué no se ha reclamado a Aqualia el pago del canon desde 2018 y que se adopten medidas inmediatas para aliviar la carga económica que soportan los ciudadanos de Almería.

“No podemos seguir permitiendo que las familias almerienses sean las que paguen los platos rotos mientras las grandes empresas se benefician de la falta de control y gestión por parte del Ayuntamiento”, ha concluido Herrera.

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