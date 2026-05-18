El Ayuntamiento extiende, un año más, la bonificaciones en el IBI e IAE a hoteles que mantienen sus puertas abiertas todo el año

El Pleno aprueba además la consideración de especial interés o utilidad pública la obra de construcción de la nueva sede de Verdiblanca beneficiándose así de la bonificación del 95% en la cuota del ICIO

La concejala de Economía, Vanesa Lara, recuerda que Almería es hoy la novena capital de provincia con menor presión fiscal en España

El Pleno de la Corporación municipal, en sesión ordinaria, ha aprobado, con el voto favorable de Partido Popular, Psoe, Vox y el voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes por Almería, la aplicación de una bonificación del 10% y el 30%, respectivamente, en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a aquellos establecimientos hoteleros de la ciudad que “rompen la estacionalidad y mantienen sus puertas abiertas a lo largo de todo el año”.

Esta medida responde a la aplicación de la Ordenanza, vigente desde el año 2013, con la que el Ayuntamiento colabora “en fomentar la creación del empleo y favorecer una actividad económica ligada al sector turístico, fundamental en la economía de nuestra ciudad”, ha recordado la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara.

Así, y en aplicación de esta medida, seis hoteles obtendrán en el este ejercicio de 2026 rebaja en el IBI, todos ellos cumpliendo las condiciones de la Ordenanza de permanecer abiertos los doce meses del año, siendo establecimientos catalogados como actividad de ocio y hostelería y cotizantes como instalaciones hoteleras. Los sujetos pasivos beneficiarios de esta bonificación son: Requena y Martínez, S.A., Costasol S.A., Anjoca Andalucía S.A., Hostelería Almeriense S.C.A., Servicios Hoteleros La Catedral S.L. y Hotel La Perla S.A.

Del mismo modo, también seis hoteles se beneficiarán, a través de la declaración de especial interés o utilidad pública, de una bonificación del 30% en el IAE: Requena Y Martínez S.A., Servicios Hoteleros La Catedral S.L., Hotel La Perla S.A., Hotel El Toyo S.L., Anjoca Andalucía S.A. y Costasol S.L.

En el debate de estos puntos la concejala responsable del Área de Economía ha contrapuesto, frente al “infierno fiscal” de las políticas de Pedro Sánchez una presión fiscal a nivel local “por debajo de la media nacional. Almería es hoy la novena capital de provincia con menor presión fiscal de España”

Bonificaciones ICIO

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado también declarar de “especial interés o utilidad municipal”, por concurrir circunstancias “sociales”, las obras de construcción del nuevo edificio dotacional destinado a nueva sede de la Asociación Provincial de Personasl con Discapacidad Verdiblanca, en la Vega de Acá, todo ello a los efectos de la eventual concesión de la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La propuesta, aprobada por unanimidad, acredita el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos para la declaración, por el Pleno, como actividades “de especial interés o utilidad municipal” de aquellas construcciones en los términos establecidos en la Ordenanza fiscal número 5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos de la concesión de la bonificación de hasta el 95 % en la cuota del impuesto regulada en el artículo 12.1.1,c) de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto

Dicha Ordenanza, modificada en el ejercicio 2023, permite la bonificación de hasta el 95 por ciento, el máximo permitido por la Ley de Haciendas Locales, en el pago de este impuesto para las nuevas construcciones cuyo destino sea la asistencia a ancianos o a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, tanto en centros residenciales como no residenciales.

Un compromiso de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, con los colectivos y entidades que, en su labor asistencial y social, vienen promoviendo el desarrollo de este tipo de equipamientos y dotaciones en la ciudad, del que hasta ahora se han beneficiado tres asociaciones, Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido), la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Faam) y la Asociación de Padres, Madres y Protectores de personas con Autismo (Aspapros), en los respectivos proyectos que actualmente tienen en marcha. El presupuesto de ejecución material de estos cuatro proyectos se eleva por encima de los ocho millones de euros de inversión.

Finalmente, el Pleno ha dado también el visto bueno a la declaración de “actividad de especial interés” a la solicitud efectuada por la mercantil ‘Peñafresh Almería S.L.’ al objeto de ser beneficiaria de la bonificación del 50 por ciento en la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en los términos previstos en el artículo 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO “por concurrir circunstancias de fomento del empleo en su establecimiento en el Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA). El punto ha salido adelante con la única abstención de Podemos-IU-Los Verdes por Almería.