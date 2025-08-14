El Ayuntamiento y cuatro asociaciones fomentan la inclusión y la conciliación con sus escuelas de verano en el Espacio Alma

La alcaldesa visita el Espacio Alma y destaca que “en estas escuelas se proporciona un entorno educativo y de ocio ideal para los niños y niñas con discapacidad, que conviven con sus hermanos”

El Espacio Alma acoge durante julio y agosto cuatro escuelas de verano. La primera está creada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería y enmarcada en el programa ‘Concilialmería’. La gestiona la FAAM, con la financiación de la Junta de Andalucía. Las otras tres las coordinan, respectivamente, las asociaciones Astea, Asperger y Anda. Son lugares de esparcimiento para los niños y niñas con discapacidad, que conviven durante el verano con sus hermanos, facilitando la conciliación y el respiro familiar.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado estas escuelas de verano y conversado con el alumnado, manifestando que “son tres años consecutivos que recibimos en el Espacio Alma a asociaciones para que celebren sus escuelas de verano. El primer año tuvimos una escuela, y en 2025 contamos con la propia del Ayuntamiento, que gestiona la FAAM, y las de tres asociaciones, Astea, Asperger y Anda. Además, en el mes de julio celebramos una gran fiesta del agua con más de 400 pequeños de ocho asociaciones. Esas escuelas de verano tienen como principal objetivo favorecer la conciliación de sus familias, aportando un entorno educativo y de ocio ideal para los niños y niñas, y como estamos comprobando, aquí disfrutan en compañía de sus hermanitos”.

María del Mar Vázquez destaca la importancia de “proporcionar espacios para la conciliación también en verano. Aquí se celebran talleres de psicomotricidad, creatividad, psicopedagógicos, ludoteca, deportes, etc.” La alcaldesa también ha querido dar las gracias “a los voluntarios y alumnos de prácticas de la Universidad que apoyan estas actividades”. Le ha acompañado la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez.

La alcaldesa ha comprobado lo bien que se lo pasan los pequeños en la Escuela de Verano del Espacio Alma que gestiona la FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad), así como el trabajo de Astea a favor de los niños y niñas con autismo; la asociación Asperger, con niños y niñas con síndrome Asperger; y Anda, que ofrece su escuela de verano para pequeños con discapacidad.

La Escuela de Verano del Espacio Alma, que gestiona la FAAM, está financiada por el Plan Corresponsables de la Junta de Andalucía, que ejecuta el Ayuntamiento de Almería por un importe total de 178.000 euros.

El Espacio Alma es un éxito desde su creación, habiendo recibido varios premios de ámbito nacional, entre otros FAAM de Oro, Premio al Impacto Social de Psicología en Acción, o el Premio Sociedad Inclusiva de COCEMFE. Un total de 41 asociaciones tienen su sede en el Espacio Alma y el pasado año recibió a más de 25.000 personas.