Rubén Amón, Ángeles Blanco y María Paz López, ganadores del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga en el 2026

Este año marca la XXXII edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. El jurado acaba de anunciar los galardonados de la edición del año 2026, que coincide con el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. El ganador en la categoría de radio es Rubén Amón, de Onda Cero; la ganadora en la categoría de televisión es Ángeles Blanco, de Telecinco, y la ganadora en la categoría de prensa escrita es María Paz López, corresponsal de La Vanguardia en Berlín.

Las deliberaciones del jurado

En la categoría de radio, Rubén Amón representa para el jurado la convergencia entre el periodismo, la reflexión pública y el análisis. A lo largo de su trayectoria, ha destacado por integrar el análisis cultural, una mirada internacional y una sólida experiencia europea, lo que le permite ofrecer claves interpretativas con un estilo propio y cercano a su audiencia.

En la categoría de televisión se ha galardonado a Ángeles Blanco por su larga trayectoria y por su cobertura continuada de los principales acontecimientos europeos, así como por su compromiso con una información rigurosa y comprensible que ha acercado la realidad europea a millones de ciudadanos.

En la categoría de prensa escrita, el jurado ha destacado de María Paz López su capacidad para transmitir en su obra, a través de un lenguaje claro y directo, la historia, la cultura y los valores europeos. El galardón premia la calidad de su labor como periodista que vive de primera mano la realidad sobre la que escribe.

Miembros del jurado

Las deliberaciones del jurado de la XXXII edición del Premio se celebraron en la sede de la Asociación Periodistas Europeos el 23 de marzo de 2026, bajo la presidencia de Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores. Los miembros del jurado han sido: Encarna Samitier, presidenta de 20 minutos; Marta García Aller, directora del podcast PAUSA y colaboradora de Onda Cero; Lluís Tovar, corresponsal de Tele 5 en Bruselas; Jan Martínez Ahrens, director deEl País; Xavier Mas de Xaxàs, corresponsal diplomático de La Vanguardia; Javier García Vila, director de Europa Press; Amparo Polo, directora de estrategia digital de Expansión; Victoria Carvajal, columnista deThe Objective; Carlos Franganillo, presentador del Informativo 2 de Tele 5; Emilia Pérez, directora de internacional de la Agencia EFE; Joaquín Manso, director deEl Mundo; Javier Martín Domínguez, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos Internacional; Mar Domínguez, directora de COLPISA; Alfonso Rodríguez, subdirector deABC; Daniel Gavela, exdirector de PRISA Radio; y Juan de Oñate, director de la APE. Han actuado como secretarios sin voto Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos; María Andrés, directora de la Oficina en España del Parlamento Europeo; y Daniel Calleja, director de la Representación en España de la Comisión Europea.

El Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga

El premio, consistente en un diploma y una dotación de 15 000 euros en cada modalidad (prensa escrita, radio y televisión), es convocado anualmente por la Representación de la Comisión Europea en España y la Asociación de Periodistas Europeos, con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España. El galardón premia la labor de profesionales del periodismo cuyo trabajo permite formar una opinión pública rigurosa y contrastada en torno a la Unión Europea.

La ceremonia de entrega del premio se celebrará en el18 de junio de 2026 en el Paraninfo de la Universidad de Cervera (Lérida).