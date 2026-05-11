La 44ª Feria del Libro de Granada cierra con cerca de mil actividades y alrededor de 375.000 visitantes en una edición dedicada a la capitalidad cultural europea

44ª FERIA DEL LIBRO DE GRANADA | del 23/04 al 03/05 de 2026 — Fuente de las Batallas y Carrera de la Virgen

La 44ª edición de la Feria del Libro de Granada ha concluido apuntalando el modelo cultural y ciudadano del evento como una de las grandes citas literarias del país. Bajo el lema “Así que pasen cinco años” (título de la obra teatral de Federico García Lorca) y como respaldo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, la Feria ha vuelto a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro entre literatura, pensamiento, ciencia, creación contemporánea y participación ciudadana.

Celebrada entre el 23 de abril, Día del Libro, y el 3 de mayo, Día de la Cruz, la Feria ha contado con una intensa programación que ha combinado actividades literarias, divulgativas, científicas, infantiles y musicales, reforzando además su dimensión internacional con Yakarta como ciudad invitada UNESCO.

La edición de este año ha estado marcada igualmente por el compromiso con la creación contemporánea, la presencia de grandes nombres de la literatura española y latinoamericana, la consolidación de los programas escolares y familiares y el respaldo del público a una programación diversa y abierta.

Cerca de mil actividades en once días de Feria – Cifras

La Feria del Libro de Granada 2026 ha reunido un total de 382 actividades programadas, a las que se suman 575 firmas en casetas, alcanzando así cerca de un millar de acciones culturales desarrolladas a lo largo de once días.

La programación ha contado con aproximadamente 12.500 asistentes a actos, además de una estimación global cercana a los 375.000 visitantes en el conjunto del recinto ferial.

En el apartado comercial, las ventas se han situado en torno a los 450.000 euros, cifras que, aunque ligeramente inferiores a las de la pasada edición, mantienen un balance positivo y consolidan la Feria como uno de los principales motores culturales y comerciales del sector editorial andaluz.

El recinto ha contado este año con 97 casetas, cifra récord en la historia reciente de la Feria, confirmando el crecimiento sostenido del evento y la confianza del sector editorial, librero e institucional.

Una feria para la capitalidad cultural europea

El lema “Así que pasen cinco años”, tomado de una de las obras más simbólicas de Federico García Lorca, ha servido como eje conceptual de una edición especialmente vinculada a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

La Feria ha reforzado su papel como escaparate de la capacidad cultural de Granada, apostando por una programación transversal que ha conectado literatura, patrimonio, pensamiento, ciencia, igualdad, ilustración, música y creación contemporánea.

El pregón inaugural corrió a cargo del poeta y profesor Álvaro Salvador, una de las voces fundamentales de la literatura granadina contemporánea, mientras que el cartel oficial fue realizado por los artistas Sergio García y Lola Moral.

Asimismo, la presencia de Yakarta como ciudad invitada UNESCO ha reforzado la dimensión internacional de la Feria y los vínculos de Granada con la red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

Ciencia, infancia, igualdad y participación

La Feria ha mantenido y ampliado algunas de sus líneas estratégicas más consolidadas.

El Área de Ciencia ha vuelto a convertirse en uno de los espacios más concurridos, acercando al público divulgación científica, talleres y encuentros relacionados con el clima, el espacio, la sostenibilidad y el conocimiento.

Las actividades familiares e infantiles han registrado una elevada participación durante toda la Feria, especialmente en los programas escolares, la Pequeferia y las propuestas desarrolladas en el Pabellón Andalucía y la Oficina de las Artes del Libro. Hay que añadir un ciclo escolar que ha reunido a más de 1.200 escolares en más de 60 actividades.

Igualmente destacada ha sido la programación de Lecturas Violetas, promovida por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, que ha reunido encuentros, debates y presentaciones en torno a feminismo, memoria democrática, violencia de género, sexualidad y creación femenina contemporánea.

La Feria ha reforzado además su presencia en otros espacios culturales de la ciudad, con actividades en Sala Zaida, el Palacio de Condes de Gabia, la Biblioteca Provincial, bibliotecas municipales y en varios municipios de la provincia gracias a los programas de Extensión de la Diputación Provincial.

Una Feria abierta, plural y consolidada

La edición de 2026 ha confirmado el arraigo ciudadano de la Feria del Libro de Granada y su capacidad para integrar públicos diversos, desde lectores habituales hasta familias, jóvenes, escolares y visitantes ocasionales atraídos por la intensa actividad cultural del centro de la ciudad.

Durante once días, Granada ha vuelto a convertirse en una gran plaza del libro y la cultura, en una edición que ha unido literatura y ciudad bajo el horizonte común de la capitalidad cultural europea.

La organización de la Feria del Libro de Granada quiere agradecer el trabajo y la implicación de instituciones, editoriales, librerías, patrocinadores, autores, voluntariado, equipos técnicos y ciudadanía, cuyo esfuerzo conjunto ha permitido desarrollar una nueva edición marcada por la calidad de la programación y la alta participación.

La programación completa y el resumen de actividades pueden consultarse en la web oficial de la Feria del Libro de Granada.

Organiza: Feria del Libro de Granada

Colaboran: Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, Junta de Andalucía, Universidad de Granada, Fundación Caja Rural Granada, Asociación de Editores de Andalucía y Asociación de Libreros de Granada.

2026

Ventas aproximadas: 425.000/500.000 euros Ejemplares vendidos: 40.000/45.000 Número de módulos: 97 Entidades expositoras: 86 (38 zona asociados*, 38 zona general y 9 institucionales) Procedencia: 73 Andalucía, 64 (Granada, 41; resto de Andalucía, 23); Aragón, 2; Cantabria, 1; Castilla y León, 1; Cataluña, 2; Euskadi, 3; Madrid, 9; Murcia, 1; Valencia, 3. Afiliaciones: 27 son asociados a AEA; 12 a Asociación de Libreros de Granada. Número de actos previstos en programación oficial: 382. Actos suspendidos: 5. Actos en casetas: 575. Total: 963 actos (55 escolares, 40 familiares/infantiles,17 juveniles, 23 internacionales, 41 Área Ciencias, 33 Lecturas violetas, 48 actos vinculados al lema, 64 actos de expositoras, 8 actos Extensión Provincia de Granada, 44 de editoriales nacionales, 8 Rutas y otros actos) Número de firmas oficiales: 63 Número de firmas no oficiales: 575 Número de asistentes a actos: 12.500 Número de visitantes (estimado): 375.000 Número de autores estimado: 650 Número de presentadores, talleristas y ponentes estimado: 350 Número total de intervinientes (por géneros): Participantes en la Feria (intervinientes): 900 personas Mujeres: 550 (61,1%) Hombres: 350 (49,9%) Actos totales: 377 (+5 cancelados) Liderados por mujeres (por ejemplo, como autoras, ponentes principales): 148 (39%) Liderados por hombres: 70 (19%) Mixtos: 159 (42%) Personal que trabaja en la Feria (14 mujeres, 1 sin definir y 10 hombres) 575 personas han firmado en casetas, de los cuales, 325 mujeres (56%) y 250 son hombres (44%) Personas que atienden en casetas, son 180, de las cuáles 108 son mujeres (60%) y 72 hombres (40%) Presencia total de género: Mujeres: 60% Hombres: 40%

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