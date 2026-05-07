César Gómez Lorenzo presenta en Antas la tercera novela que publica con apenas 23 años

‘Matías el Magias’ es el tercer título de César Gómez Lorenzo, un joven técnico forestal que, con apenas 23 años, ha publicado tres novelas y multitud de relatos. El autor la presentará este viernes en Antas en un acto organizado por la asociación cultural Argaria.

César publicó su primera novela, ‘El día que maté a Dios’, con 17 años y, más tarde, dio a luz la segunda: ‘Piedras y soberanos’. Sus obras combinan humor y filosofía desde el relato de reflexiones existenciales desde la cotidianeidad mundana más absurda.

En esta última novela, Matías es un joven aprendiz de mago que un día se levanta de una pesadilla con una pregunta en la cabeza: ¿Qué pasaría si España se quedara sin magos? ¿Quién sabría de la magia? Preocupado, trata de desahogarse con amigos y profesores que no le pueden ofrecer una respuesta satisfactoria. Es entonces cuando da el salto a un mundo que no solo no conoce la magia, es que tampoco la necesita.

Sus aventuras le llevan a la ciudad de Granada, donde conoce a muchos amigos y personajes, algunos mágicos y otros no, pero todos comparten una realidad, una forma de vivir: son los parias de una sociedad en la que no pueden encajar.

En una frase: ‘Matías el Magias’ es una obra que incide en qué pasaría si el de mago fuera un oficio ya olvidado.

La presentación tendrá lugar el viernes 8 de mayo, a las 20:00, en la Cafetería Leo de Antas.