El Círculo Mágico de Almería sale a la calle como cada miércoles de Feria a compartir trucos y mucho humor

Incluido dentro de la programación desde hace unos años, el Paseo de Almería ha recibido hoy la cita anual con la magia a pie de calle coincidiendo con el ‘Día del Niño’

Desde 1998, el Círculo Mágico de Almería reúne a los amantes del ilusionismo, la creatividad y la emoción de sorprender al público. Su misión es la de mantener viva la magia, fomentar el arte y apoyar a los nuevos talentos en la provincia y desde hace varios años toman la calle el miércoles de Feria, coincidiendo con el Día del Niño, para mostrar sus trucos y su sentido del humor a un público siempre agradecido y participativo. Desde hace un tiempo aparece ya incluida en la programación de Feria que coordina el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

“Hay que tener muchas tablas para hacer magia en la calle. Tener bastante repertorio, saber improvisar… Pero es una cita la de Feria que también usamos para rodar a algunos magos noveles que nos escriben y nos dicen que ya le han hecho toda la magia a sus conocido y así tienen a un público nuevo y distinto”, explica Gabi Magoo junto al Gran José Alonso, un joven mago que empezó con seis años y que hoy ya es todo un experto con rodaje pese a su juventud.

“Hay un buen nivel en Almería. Nosotros hacemos pruebas de nivel y podemos afirmar que vienen muy preparados”, explican. Además, avanzan que a partir de septiembre “emprenderemos una escuela de magia para todas las edades, por lo que es ideal para compartir en familia, con dos clases al mes”. Se puede contactar a través de la web https://circulomagicoalmeria.es/.

El Gran José Alonso considera que la magia es “la reina de las artes, porque al final no solo tienes que saber hacer el propio ejercicio de ilusionismo y magia, sino que tienes que saber actuar, teatro, la expresión corporal, medir el tempo, el humor, leer al público… Son muchas disciplinas en una”, concluye.