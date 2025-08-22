El consejero de Agricultura asiste al encendido de la portada que inicia la Feria de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este viernes al pregón oficial y encendido de la portada que inicia la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar.

Durante el encuentro, Fernández-Pacheco ha destacado este que “la Feria de Almería no solo es disfrute, es el escaparate perfecto para dar a conocer nuestras tradiciones y todo lo bueno que tiene la provincia de Almería, desde sus tomates hasta sus playas”.

“Como almeriense, vivo con gran ilusión la Feria en Almería, donde compruebo como, cada año, tiene mayor acogida entre vecinos y visitantes, ya que es tradición, cultura, deporte y celebración”, ha destacado Fernández-Pacheco, quien ha invitado a todos lo que no la conozcan a visitar esta feria con dos siglos de tradición.