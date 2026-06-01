El Eurobarómetro destaca los obstáculos y oportunidades que las pequeñas y medianas empresas europeas perciben a la hora de contratar trabajadores cualificados fuera de la UE

Una nueva encuesta del Eurobarómetro muestra que casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas (46 %) se enfrentan a dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades adecuadas.

Según la encuesta, la contratación de nacionales de terceros países sigue siendo limitada. Una de cada siete pymes ha intentado contratar trabajadores de fuera de la UE en los dos últimos años. Entre las que han contratado a nacionales de terceros países (el 14 % de la muestra), el 54 % calificó el proceso de contratación como difícil.

El obstáculo más mencionado es la complejidad de los trámites administrativos y de inmigración (31 %), seguido de la dificultad para encontrar candidatos adecuados (25 %) y de superar las barreras lingüísticas (24 %).

Según la encuesta, la mayoría de las empresas (entre el 85 % y el 90 %) gestionan directamente la contratación de trabajadores de fuera de la UE. Las pymes conocen poco las medidas de apoyo públicas disponibles para la contratación internacional. El recurso a agencias de contratación de personal privadas es significativamente mayor en el caso de la contratación internacional.

Las empresas consultadas sugieren que la contratación fuera de la UE podría mejorarse mediante apoyo financiero (31 %), información y orientación (25 %), asistencia en la búsqueda de candidatos (23 %), ayuda en la integración en el lugar de trabajo (20 %) y apoyo a la inmigración y la reubicación (18 %).

Puede consultar más información en el comunicado de prensa correspondiente.