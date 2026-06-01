Su Majestad el Rey Felipe VI acepta la presidencia del Comité de Honor del Congreso LUX MUNDI que se celebrará en Dalías

Francisco Lirola Martín

El Comité Organizador del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz “LUX MUNDI”, que se celebrará en Dalías (Almería) del 13 al 15 de noviembre de 2026, ha anunciado la constitución oficial de su Comité de Honor, un órgano que reunirá a destacadas personalidades e instituciones vinculadas al ámbito cultural, académico, religioso y social, destacando la noticia de la aceptación por parte de Felipe VI de la Presidencia del Comité de Honor, una distinción que ha sido comunicada oficialmente por la Casa de S.M. el Rey recientemente, si bien no va suponer la presencia personal del monarca durante la celebración del congreso.

La credencial emitida por la Casa de S.M. el Rey recoge expresamente que Su Majestad ha tenido a bien aceptar la Presidencia del Comité de Honor del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz “LUX MUNDI”, una iniciativa que convertirá a Dalías en punto de encuentro para el estudio, la divulgación y la puesta en valor de las distintas advocaciones marianas y devociones vinculadas a la simbología de la luz presentes en España. También forman parte del Comité de Honor el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el obispo de Almeria, Antonio Gómez y el obispo de Getafe, el almeriense Ginés García, entre otros.

El presidente del Comité Organizador, Gabriel Lirola Aguilera, hermano mayor de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz, ha manifestado que “la aceptación de Su Majestad el Rey supone un extraordinario respaldo institucional al Congreso y un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando desde hace años para proyectar el patrimonio religioso, cultural e histórico vinculado a las advocaciones de la luz. Es una noticia que nos llena de satisfacción y que refuerza nuestro compromiso con la excelencia organizativa y el rigor científico de este encuentro nacional, favoreciendo la promoción de nuestro patrimonio y la llegada de investigadores, especialistas y visitantes procedentes de diferentes comunidades autónomas”. Por su parte, el alcalde de Dalías y miembro del Comité de Honor, Francisco Lirola Martín, ha valorado muy positivamente la decisión de la Casa Real, señalando que “la aceptación de la Presidencia del Comité de Honor por parte de Su Majestad el Rey constituye un motivo de orgullo para todo el municipio. Este respaldo reconoce la importancia de un proyecto que nace desde Dalías con vocación nacional, que trasciende el ámbito local y sitúa a nuestro municipio y a la provincia de Almería en el mapa de los grandes acontecimientos culturales y religiosos de España, y que contribuirá a difundir nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural y religioso”.

El II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz “LUX MUNDI” contará con un amplio programa de conferencias, mesas redondas, exposiciones y actividades culturales, consolidándose como una de las principales citas nacionales dedicadas al análisis y divulgación de estas manifestaciones de la religiosidad popular y del patrimonio histórico español. La organización dará a conocer próximamente los detalles definitivos del programa académico y cultural del encuentro

Comité de Honor

Presidencia de honor: SU MAJESTAD EL REY FELIPE VI

Excmo. Sr. D. JUAN MANUEL MORENO BONILLA

Presidente de la Junta de Andalucía

Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. ANTONIO GÓMEZ CANTERO

Obispo de Almería

Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. GINES GARCÍA BELTRÁN

Obispo de Getafe. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española

Iltmo. Sr. D. FRANCISCO LIROLA MARTÍN

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Dalías

Ilmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ALCAINA

Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Almería

Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA MARTÍN FERNÁNDEZ

Subdelegado del Gobierno en Almería

Rvdo. Sr. D. RAÚL DEL ÁGUILA GÁZQUEZ

Rector del Santuario del Santísimo Cristo de la Luz de Dalías.

M.I. Sr. D. JUAN MIGUEL FERRER GRENESCHE

Presidente de la Sociedad Mariológica Española e Internacional

Canónigo de la S.I. Catedral Primada de Toledo

M.I. Sr. D. MANUEL PALMA RAMIREZ

Doctor Licenciado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y Canónigo de la S.MP.I. Catedral de Sevilla

D. RUBEN JULIÁN SAZO

Hermano Mayor de la Hermandad Universitaria del Stmo. Cristo de la Luz de Salamanca

D. JOSÉ LLANDRÉS

Secretario mayor de la Hermandad del Cristo de la Luz de Cuenca

Sr. D. FRANCISCO JAVIER DIAZ PORTILLO

Presidente de la Sociedad Casino-Dalías