Seis películas respaldadas por la UE se alzan con premios en el Festival de Cannes de 2026, incluida la prestigiosa Palma de Oro

Seis producciones que recibieron apoyo de la Unión Europea se alzaron con galardones en la 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes, que echó el telón el pasado sábado 23 de mayo.

La gran triunfadora de la noche fue Fjörd, del director Cristian Mungiu, cuyo desarrollo contó con financiación europea y que se hizo con la prestigiosa Palma de Oro. Dos producciones más respaldadas por el programa MEDIA cosecharon premios en la Competición Oficial: Das Geträumte Abenteuer (La aventura soñada), de Valeska Grisebach, beneficiaria de apoyo al codesarrollo, se llevó el Premio del Jurado, mientras que Notre Salut de Emmanuel Marre ganó el Premio a Mejor Guión. Coward, de Lukas Dhont, que se benefició del programa de apoyo a la distribución cinematográfica, llevó a sus dos protagonistas, Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, a hacerse con el Premio al Mejor Actor.

En la sección «Un Certain Regard», Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah, un proyecto acogido al programa MEDIA 360°, conquistó el Premio del Jurado, mientras que Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel, conquistó el premio a la Mejor Actriz para sus tres protagonistas.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, ha declarado: «¡Enhorabuena a todas las producciones europeas destacadas en la actual edición del Festival de Cannes! La labor de los cineastas europeos es una demostración de creatividad, cooperación y talento. Celebramos estos valores y seguimos respaldando de manera continuada a las industrias creativas de Europa en el marco del programa MEDIA de Europa Creativa y del futuro programa AgoraEU».

En esta edición, 19 películas con financiación de la UE fueron seleccionadas para el festival, de las cuales siete aspiraban a la Palma de Oro. El programa MEDIA de Europa Creativa respaldó estas obras y su distribución con una inversión total de 1,17 millones de euros.

Desde hace 35 años, MEDIA ha apoyado las producciones audiovisuales europeas, promoviendo la diversidad cultural del continente y reforzando la competitividad de su industria creativa. El éxito cosechado por este programa allana el camino al futuro programa AgoraEU, llamado a continuar apoyando a cineastas y creadores europeos, así como a contribuir a la expresión de la diversidad y el patrimonio de Europa.

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