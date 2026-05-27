Defender los valores, impulsar las reformas, generar impacto: nuevas medidas para reforzar la acción humanitaria de la UE

La Comunicación conjunta sobre ayuda humanitaria adoptada hoy expone cómo la UE seguirá siendo un donante fiable y fiel a sus principios en un sistema de ayuda mundial sometido a una fuerte presión.

Las necesidades humanitarias han alcanzado su nivel más alto, con 239 millones de personas en todo el mundo que necesitan asistencia, pero la financiación humanitaria mundial actual permite atender a menos de la mitad, dejando a millones de personas sin apoyo vital. El número de crisis aumenta, así como su duración, mientras que los recortes en la financiación y la inseguridad dificultan cada vez más la prestación de ayuda vital.

La Comisión Europea y la Alta Representante están respondiendo con soluciones concretas para garantizar que la ayuda humanitaria basada en principios llegue a las personas necesitadas de todo el mundo. Las medidas se sustentan en tres pilares: proteger, actuar y colaborar.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado: «Como principal donante de ayuda humanitaria a nivel mundial, la Unión Europea sigue defendiendo la dignidad de las personas necesitadas, así como la de quienes arriesgan sus vidas para ayudarlas. Con este paquete, garantizamos que se presta la ayuda vital de la manera más eficiente, incluso en los entornos más difíciles. Al mismo tiempo, fomentamos la resiliencia para reducir la dependencia de la ayuda».

Proteger

La UE adoptará medidas concretas para que la ayuda humanitaria se preste de forma segura y sin impedimentos. Esto implica intensificar la diplomacia humanitaria con un esfuerzo colaborativo del Equipo Europa. A tal fin, se utilizarán todos los instrumentos disponibles, incluidos los diálogos políticos y sobre derechos humanos, la defensa de los intereses a nivel internacional y la coordinación en foros multilaterales, así como la mediación para la paz y la estabilización.

La UE también intensificará las medidas y la financiación destinadas a la seguridad del personal humanitario, desde la prevención de incidentes de seguridad hasta la atención a las víctimas. Las voces de las personas afectadas son importantes: la UE favorecerá un mayor papel de los agentes locales en la respuesta humanitaria, empoderará a las comunidades y garantizará que nuestra respuesta sea inclusiva para todos, en particular para los más vulnerables.

Actuar

Mediante la reforma de las cadenas de suministro humanitario, la UE maximizará la rentabilidad desde la contratación hasta la entrega en el lugar de destino. La UE también ampliará las modalidades de financiación que promuevan la eficiencia y previsibilidad de la ayuda —así como la dignidad de los beneficiarios— a través de, por ejemplo, ayuda en efectivo, medidas preventivas, financiación plurianual, fondos mancomunados y apoyo a los agentes locales. También se apoyarán en mayor medida los servicios colectivos que facilitan la prestación de ayuda humanitaria, incluidos los datos compartidos y de buena calidad sobre las necesidades de la población.

Colaborar

La UE apoyará la resiliencia y la paz, y ofrecerá soluciones duraderas para reducir la dependencia de la ayuda humanitaria. La UE colaborará más estrechamente con instituciones financieras internacionales, filantrópicas o del sector privado para encontrar formas innovadoras de proporcionar financiación a las zonas frágiles y a las personas que más la necesitan, ayudándolas a pasar de la fragilidad a la resiliencia. El Equipo Europa humanitario puede lograr más si trabaja de forma conjunta, y también se estudiarán opciones para poner en común recursos de manera más eficaz.

Contexto

El sistema humanitario internacional se ha visto profundamente sacudido por el estallido de conflictos armados, la desastrosa situación humanitaria en Gaza, Ucrania o Sudán, y los fuertes recortes de financiación están afectando a todos los aspectos de la labor humanitaria.

El número de personas desplazadas por la fuerza o que solicitan asilo se ha duplicado en la última década, alcanzando los 117,3 millones en 2025. Alrededor del 20 % de todos los menores del mundo (aproximadamente 500 millones) viven en zonas de conflicto o huyen de ellas. La violencia sexual y de género —incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos— ha seguido aumentando, afectando principalmente a las mujeres y las niñas. La inseguridad alimentaria y la desnutrición a nivel mundial se están extendiendo cada vez más, y el número de personas que sufren hambre aguda alcanza niveles catastróficos.

La Unión Europea y sus Estados miembros proporcionan la mayor parte de la financiación humanitaria mundial (35 % en 2025). Solo la Comisión Europea ha destinado este año casi 2 000 millones de euros a la ayuda humanitaria. La UE seguirá prestando una ayuda basada en las necesidades, inclusiva y no discriminatoria para salvar vidas y preservar la dignidad humana.

Estas acciones cuentan con el apoyo firme y constante de los ciudadanos de la UE. En 2024, el 91 % de los participantes en la encuesta Eurobarómetro de la Comisión consideró importante que la UE financie la ayuda humanitaria.

Más información

Preguntas y respuestas

Ayuda humanitaria de la UE

Comunicación conjunta sobre ayuda humanitaria

Documento de trabajo conjunto: un enfoque estratégico de la diplomacia humanitaria de la UE

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: cadenas de suministro humanitario

Documento de trabajo conjunto: enfoque integrado frente a la fragilidad

Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea

«En un sistema humanitario mundial que se enfrenta a recortes y dificultades, la UE y sus Estados miembros siguen siendo los donantes más importantes y fiables del mundo. Con nuestro nuevo enfoque de diplomacia humanitaria, haremos un mejor uso de todas las herramientas a nuestra disposición para salvaguardar la prestación de ayuda, facilitar el acceso humanitario, proteger a la población civil y garantizar el respeto del Derecho internacional humanitario. Además, nos ayudará a garantizar que las cuestiones humanitarias ocupen un lugar central en nuestra acción exterior». Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

«Como principal donante de ayuda humanitaria a nivel mundial, la Unión Europea sigue defendiendo la dignidad de las personas necesitadas, así como la de quienes arriesgan sus vidas para ayudarlas. Con este paquete, garantizamos que se presta la ayuda vital de la manera más eficiente, incluso en los entornos más difíciles. Al mismo tiempo, fomentamos la resiliencia para reducir la dependencia de la ayuda». Hadja Lahbib, comisaria de Igualdad y de Preparación y Gestión de Crisis

«Las necesidades humanitarias están aumentando en todo el mundo. Se han multiplicado por ocho en tan solo 20 años. Pero no se trata únicamente de cifras. Se está atacando a los trabajadores humanitarios, se está utilizando a la población civil como arma de guerra y se están socavando los principios que deberían guiar la acción humanitaria. En la Unión Europea tenemos muy claros nuestros valores. Somos un donante líder, que se rige por principios. Defenderemos el espacio humanitario y responderemos a las necesidades dondequiera que surjan. Como firmes partidarios del multilateralismo, también contribuiremos de manera concreta a un sistema humanitario que ofrezca mejores resultados, con mayor eficiencia, eficacia y resiliencia».