El gobierno municipal aprueba el proyecto de la nueva rotonda del polígono de La Gangosa para mejorar el tráfico y la seguridad en la zona

Antonio Bonilla anuncia que se construirá con la máxima urgencia

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el proyecto de construcción de una nueva rotonda en la zona sur del Polígono Industrial de La Gangosa, en la confluencia de las calles Sierra de Gádor y Sierra de María. Tal como ha anunciado el alcalde, “con esta gran rotonda vamos a garantizar la movilidad, la circulación y la seguridad en un espacio de mucho tránsito en nuestro pueblo, pues se trata de una zona que registra una gran afluencia de vehículos”. Precisamente por este motivo y “para mejorar los accesos al colegio Saint Sylvain DÁnjou y a las empresas del polígono, la obra se va a acometer con la máxima urgencia”, ha precisado el alcalde.

La actuación consistirá en la construcción de una glorieta en la Avenida Sierra de Gádor, en su intersección con la calle Sierra de María, mucho más acorde con el incremento progresivo del tráfico, debido a los nuevos crecimientos urbanísticos de la zona. Entre las obras que se van a realizar se hará necesaria la demolición del acerado existente, la acometida de diversas canalizaciones, la instalación de iluminación y la señalización tanto vertical como horizontal.

El proyecto establece un presupuesto de obra de casi 150.000 euros, y un plazo de ejecución de unos cuatro meses, y la solución adoptada consistirá en una glorieta con un islote central circular de trece metros de diámetro, rematado con una banda perimetral de bordillo montable para facilitar el radio de giro de vehículos de grandes dimensiones. La calzada anular tendrá un ancho de 9,00 metros, permitiendo una circulación fluida y segura. Además, las zonas peatonales se ampliarán y adaptarán, empleando pavimento de terrazo en las aceras perimetrales y creando vados accesibles en cada uno de los cruces de las cuatro calles de encuentro.