El Centro Andaluz de la Fotografía explora los vínculos entre imagen y cómic con ‘Narrativas híbridas: de la fotografía a la novela gráfica’

Esta iniciativa, organizada junto con el Centro Nacional de Fotografía, ofrece dos jornadas de conferencias, diálogos y encuentros

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) en Almería, espacio de la Consejería de Cultura y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, impulsa una propuesta de reflexión en torno a los lenguajes visuales contemporáneos con el ciclo ‘Narrativas híbridas: de la fotografía a la novela gráfica’, una iniciativa organizada junto al Centro Nacional de Fotografía (CNF), institución de titularidad estatal del Ministerio de Cultura, que se celebrará los próximos 7 y 8 de mayo.

La sala AFAL del CAF acogerá estas jornadas concebidas como un espacio para pensar el diálogo de inspiración y enriquecimiento mutuo que se establece entre fotografía, cómic, ensayo visual y novela gráfica, atendiendo a las múltiples formas en que hoy se expanden los límites del relato visual. A través de conferencias, diálogos y encuentros con autores, el programa reúne a destacadas figuras de la creación, la crítica y la investigación para abordar las conexiones entre imagen documental, memoria, dibujo y narración.

La programación comenzará el jueves 7 de mayo a las 18:00 horas con una conferencia del dibujante, investigador y profesor Pepo Pérez, que ofrecerá un recorrido por los vínculos entre fotografía y novela gráfica a través de las últimas décadas. Autor, junto a Santiago García, de la reconocida serie ‘El vecino’ —adaptada posteriormente por Netflix—, Pérez ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito del cómic, la investigación en artes visuales y la reflexión sobre la memoria en las narrativas gráficas.

A continuación, a las 19:00 horas, tendrá lugar un diálogo entre Ángel de la Calle, historietista, editor y una de las voces fundamentales del cómic español contemporáneo, y Mónica Carabias, directora del Centro Nacional de Fotografía, historiadora del arte y especialista en cultura visual y fotografía. La conversación abordará las posibilidades narrativas compartidas entre la imagen fotográfica y el lenguaje gráfico, a partir de experiencias creativas, curatoriales y críticas. La jornada concluirá a las 20:00 horas con un encuentro con los autores y firma de libros.

La programación prevista para el viernes 8 de mayo, contempla a las 19:00 horas una mesa redonda en la que participarán Carlos Spottorno, fotógrafo documental y autor de la influyente novela gráfica ‘La grieta’; Cristina Durán, Premio Nacional del Cómic 2019 y referente de la novela gráfica social; y Juan María Rodríguez, periodista cultural y director del CAF. La conversación pondrá el foco en las conexiones entre documental, memoria y relato dibujado, a partir de prácticas que transitan entre la fotografía, la crónica visual y el cómic como herramienta de pensamiento. La sesión se cerrará, de nuevo, con un encuentro con los autores y firma de libros a las 20:00 horas.

Las jornadas reúnen perfiles especialmente significativos para este cruce disciplinar: desde la experimentación documental de Spottorno, premiado con dos World Press Photo, hasta el compromiso narrativo y social de Cristina Durán; desde la trayectoria de Ángel de la Calle como autor y estudioso del cómic hasta la perspectiva investigadora de Mónica Carabias sobre la historia y los usos contemporáneos de la fotografía. Un conjunto de voces que permitirá abordar estas narrativas híbridas desde la creación, la teoría y la práctica curatorial.

Con esta iniciativa, el Centro Andaluz de la Fotografía y el Centro Nacional de Fotografía refuerzan sus líneas de trabajo en torno a la fotografía entendida como espacio de pensamiento y diálogo con otras disciplinas artísticas, al tiempo que abre nuevas perspectivas sobre formatos híbridos que cuestionan fronteras entre géneros y amplían las posibilidades del relato contemporáneo.

La actividad, de entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en las programaciones del Centro Nacional de Fotografia y del CAF como espacios de referencia para la difusión de la cultura visual contemporánea y el encuentro entre creadores, investigadores y públicos, y consolida la colaboración entre ambas en torno a nuevas formas de pensar la imagen.

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