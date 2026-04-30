El subdelegado del Gobierno clausura en Vélez-Blanco el programa de FADEMUR para impulsar el liderazgo femenino en el medio rural

El encuentro, celebrado en el teatro municipal, ha reunido a más de 150 mujeres rurales en torno al emprendimiento, la innovación y la titularidad compartida

El subdelegado del Gobierno en Almería ha clausurado en Vélez Blanco el programa “La Vuelta a la España Rural”, impulsado por FADEMUR una iniciativa dirigida a fomentar el emprendimiento y el liderazgo femenino en el medio rural.

Durante su intervención, el subdelegado ha puesto en valor “el papel esencial que desempeñan las mujeres en el desarrollo y la sostenibilidad del mundo rural”, subrayando que “el campo almeriense no se entiende sin el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de las mujeres que lo sostienen cada día”.

El encuentro, celebrado en el teatro municipal de la localidad velezana, ha reunido a decenas de mujeres procedentes de distintos puntos de la provincia, que han participado en sesiones formativas centradas en emprendimiento, ayudas, innovación, liderazgo y titularidad compartida.

En este sentido, el subdelegado ha destacado que iniciativas como esta “no solo ofrecen herramientas y conocimiento, sino que generan algo fundamental: redes de apoyo entre mujeres que comparten inquietudes, retos y proyectos”. “Ese acompañamiento y ese reconocimiento mutuo son clave para seguir avanzando”, ha añadido.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en igualdad real en el ámbito rural, recordando que “todavía existen ámbitos, como la titularidad compartida o la presencia en órganos de decisión, en los que queda camino por recorrer”. “Que aún tengamos que explicar determinadas cuestiones refleja que el cambio está en marcha, pero no ha terminado”, ha señalado.

El subdelegado ha enmarcado además esta edición en la conmemoración del Año Internacional de las Agricultoras, destacando que “es una oportunidad para visibilizar el papel de las mujeres rurales, pero también para reforzar el compromiso con medidas que garanticen su plena participación en igualdad de condiciones”.

El acto de clausura ha puesto fin a unas jornadas que han combinado formación, intercambio de experiencias y espacios de encuentro entre mujeres emprendedoras del ámbito rural, consolidándose como una herramienta útil para impulsar su participación activa en el desarrollo económico y social de sus territorios. El encuentro ha contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.