El Ayuntamiento aprueba la licitación de la reforma integral del entorno de la Iglesia en Cabo de Gata por 800.000 euros La actuación, con un plazo de ejecución de seis meses, mejorará la accesibilidad, la movilidad peatonal y el atractivo turístico de la barriada de San Miguel El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la licitación de las obras de reforma integral de la Plaza de la Iglesia y de las calles Iglesia, La Estrella del Mar, Chozas y Las Barcas, situadas en la barriada de San Miguel de Cabo de Gata. El proyecto, aprobado también en Junta de Gobierno el pasado mes de marzo, cuenta con un presupuesto base de licitación de 799.999,98 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses.

Pendiente ahora de la apertura del procedimiento de licitación, la intervención abarcará una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados y se enmarca en el compromiso municipal de poner en valor la barriada de Cabo de Gata, reforzando su papel como enclave turístico, comercial y residencial.

Las obras, con la previsión de inicio para el último trimestre de este año, permitirá renovar el estado actual de esta zona céntrica, mejorando las condiciones de accesibilidad y facilitando la movilidad peatonal. Asimismo, optimizará el uso y la funcionalidad de un espacio de especial interés, como es el entorno de la Iglesia, uno de los puntos neurálgicos de la barriada.



De acuerdo con el proyecto redactado por la mercantil ‘Ordaz Arquitectura S.L.P.’, las obras contemplan una reordenación integral del espacio público mediante la creación de una plataforma única, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora general de la accesibilidad. Además, se renovará el alumbrado público y ornamental, se implantarán nuevas zonas verdes y se redefinirá el sistema de evacuación de aguas y saneamiento.



Esta intervención responde al compromiso municipal de actuar en todos los barrios de la ciudad y poner en valor el barrio de Cabo de Gata. En este sentido, la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha subrayado que “esta actuación contribuirá a mejorar la calidad del espacio urbano, facilitando la movilidad peatonal y reforzando el atractivo turístico, comercial y residencial de la zona”.



Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta del Ayuntamiento para la mejora de los espacios públicos en todo el término municipal y se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en Cabo de Gata, como la remodelación del entorno del Mercado, que ha supuesto una inversión superior a 600.000 euros.



Con este tipo de proyectos, el Ayuntamiento de Almería continúa avanzando en la mejora y modernización de sus espacios públicos, reforzando el atractivo de sus barrios y consolidando la calidad de su litoral como uno de los principales activos turísticos de la ciudad.