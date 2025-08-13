Miski Liu Suria

Parece que todo va a cámara lenta, pero este proceso de transformación es muy complejo. Ya lleva dieciocho años y estamos en la fase final. Esa es la buena noticia. Nadie está obligado a escucharme ni a creer en lo que escribo. Pueden pensar que estoy loco o tomarlo como ciencia ficción, pero no me insulten por favor porque yo creo en lo que digo.

En el umbral de algo grande

Las señales son claras

De la oscuridad a la luz

El mundo está cambiando

Caen las fichas del dominó

Cuando se rompa la cerradura

Control de túneles subterráneos

En vísperas de algo trascendental

Al borde de un gran acontecimiento

El futuro está a la vuelta de la esquina

Últimamente te has preguntado sobre las señales que indican que estás a punto de algo grandioso, algo glorioso: nuevas capacidades, nuevas habilidades. Y es cierto. Hay una parte de ti que está cansada de esperar, como tú dices, pero no estás esperando. No existe eso de quedarse sentado sin hacer nada, esperando a que el Universo te traiga lo que viene después. Eres activo en todo eso. Todas las líneas de tiempo son de tu elección. Lo que suceda después es tu decisión dice Sanat Kumara a través de Rob Loveland.

A pesar de lo que otros piensen e incluso sientan, el Universo no dicta lo que sucede en tu vida. Tú sí. El universo, en su totalidad, está dentro de ti, así que todo es tu decisión. Y en cuanto a esa noción de espera, no existe tal cosa. Sin embargo, hay un tiempo de preparación. Te estás preparando para lo que viene. Te estás acomodando. Te estás asentando, por así decirlo, calmando tu mente y abriéndote a las posibilidades.

Has notado que ahora tienen mucho menos efecto las cosas y los acontecimientos que antes llamaban tu atención. Observas cada vez más ese tipo de eventos con algo de desapego. Éste es un periodo para prepararte y decidir qué te interesa de verdad, qué quieres para tu vida. Ya no te resultan interesantes cosas que antes te llamaban la atención y te ocupaban el tiempo. Éste es un estado de preparación. Te estás preparando, por así decirlo.

Sí, lo que anhelas está en el horizonte. Ya viene. Tú te encargas de ello. Simplemente relájate y disfruta por lo que te trae cada día, por ver esa belleza del mundo de la que se ha hablado, porque es fabulosa. Permítete ser y experimentar, y permite que todo lo que llega a ti llegue en su propio momento, mientras el mundo se prepara, colectivamente. Ésta es una tarea compleja, pues implica a toda la humanidad. Por eso hemos venido. Para eso nos estamos preparando. Sólo permítelo.

CAMBIO DE CONCIENCIA

Según Barron Trump, el planeta Tierra está entrando en un gran cambio de conciencia: el gran despertar hacia la conciencia de unidad. La Madre Tierra regresa como un planeta sagrado y se lleva consigo a todos los que deciden partir. Está amaneciendo una era dorada inimaginable, trayendo prosperidad, paz mundial y el final de la pobreza, el hambre y la deuda. Ésta es la transición de un mundo de supervivencia a un mundo de abundancia, respeto y unidad. Comienza una nueva era a medida que se disipa el dolor y el sufrimiento: una era de paz y prosperidad, y un destino compartido para todos.

El fideicomiso Saint Germain no es un mito. Es el arma financiera más reprimida de la historia: billones de dólares en oro físico y activos, asegurados para el pueblo y ocultados por las mismas familias de la élite que construyeron el sistema moderno de esclavitud por deudas. Durante décadas, ha sido blanco de ataques, sabotaje y difamación.

Se trata de un fideicomiso multibillonario, legalmente estructurado, creado para operar al margen del control de la banca central. Su propósito es la restitución total: eliminar la deuda nacional y personal, restaurar la riqueza generacional robada, otorgar estipendios mensuales y financiar sistemas que priorizan la humanidad: camas médicas, educación real, energía limpia y gobernabilidad soberana.

SEÑALES CLARAS

Las señales son claras. No son eventos aleatorios los repentinos tropiezos de BlackRock, las confiscaciones corporativas bajo la Orden Ejecutiva 13848, los bonos USTN vinculados al oro físico, la recuperación de patrimonio del Vaticano y las actualización del sistema bancario a la norma ISO 20022 bajo el QFS. Son indicadores de una transición coordinada.

Esto es una guerra financiera. No se libra en los titulares, sino en las bóvedas, en los libros de contabilidad digitales, en las auditorías de tesorería y en los enfrentamientos geopolíticos. Es el desmantelamiento de los bancos centrales, el fin de los impuestos corporativos extranjeros y la exposición de siglos de robo. Cuando se rompa la cerradura, el mundo presenciará la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad: no caridad, sino retribución.

La madre de todas las bombas es el reinicio financiero mundial, respaldado por metales preciosos, con monedas en circulación ISO20022. No es especulación. Es despliegue. Toda tecnología suprimida, liberada. Todo delito, desclasificado. Toda alma, liberada.

Comenzó el proceso de rescate de la revaluación.- A menudo discutido en voz baja, es un tema intrigante para muchos. Algunos creen que se trata de una agenda mundial oculta, mientras que otros lo ven como un camino hacia la salvación financiera. El proceso de revaluación tiene varias etapas que implica la revaluación de las monedas, con la intención de estabilizar o fortalecer la economía de un país. Estos principios son universales y se pueden aplicar en todo el mundo.

SILENCIO

¿Por qué guardan silencio los medios? Porque pertenecen a los mismos círculos que ahora están implicados. Lo que estamos presenciando no es un escándalo, sino el desmoronamiento de un régimen. Está siendo desmontada desde dentro la estructura de inteligencia de la era Obama, la misma que lanzó el Russiagate y enterró el Pizzagate.

Las fichas de dominó caen a nivel mundial. Japón es insolvente, el euro está en su nivel más bajo en treinta años, Alemania ha congelado las pensiones y el Reino Unido ha bloqueado las retiradas de fondos de los grandes patrimonios. Los bancos centrales se están desmoronando. Su oro ha desaparecido, su autoridad ha sido despojada. Más de 430 pagos a la élite han sido interceptados en Mónaco, Singapur y Tel Aviv. Se ha incautado el oro del Vaticano, vinculado a redes de tráfico, y se ha transferido a bóvedas cuánticas vigiladas por el Pentágono.

La Fuerza Espacial posee las claves del cifrado QFS. Toda transacción legítima a nivel mundial debe pasar por sus rieles de seguridad cuántica o será rechazada. Más de 130 naciones cumplen con los requisitos de Gesara. Se está desmontado el servicio de impuestos internos IRS, está llegando a su fin la esclavitud de la deuda, y la tributación basada en el consumo está lista para sustituir al antiguo sistema. La llamada «renovación de la Fed« de 2.500 millones de dólares fue un búnker de pánico, y ahora es una escena del delito.

El público está dormido: cada discurso, entrevista y aparición pública podría ser generado por ordenador o ser un holograma. Estas ilusiones son tan reales que se han vuelto normales. Esto no es una teoría. Es una infiltración coordinada, no una invasión. El escenario mundial es un teatro de marionetas, y las marionetas ni siquiera son humanas.

WASHINGTON

Trump toma el control de Washington, despliega la Guardia Nacional, federaliza la Policía Metropolitana y declara una guerra total contra el delito y la corrupción. Algo se está gestando en la capital.

El 11 de agosto de 2025, el presidente Trump se convirtió en el primer mandatario en invocar la Sección 740 de la Ley de Autonomía Local de Washington DC para federalizar el Departamento de Policía Metropolitana y desplegar a la Guardia Nacional en la capital. Esta sección otorga al presidente la facultad de tomar control directo del cuerpo policial local ante situaciones de emergencia, con una duración máxima de treinta días, salvo que ambas cámaras del Congreso aprueben una extensión.

Trump alegó la existencia de una “emergencia de seguridad pública” en la ciudad, describiéndola como sumida en el crimen, el caos y la corrupción. Declaró que su intención era liberar Washington y restaurar el orden. Pam Bondi asumirá el mando del Departamento de Policía Metropolitana.

La alcaldesa y el jefe de Policía se comprometieron a colaborar con las autoridades federales durante la intervención. Se desplegaron ochocientos efectivos de la Guardia Nacional y quinientos agentes federales para reforzar la seguridad, y se prometió limpiar la ciudad, y eventualmente extender estas acciones a Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Todo esto ocurre en paralelo a nuevas investigaciones judiciales sobre el ‘Russiagate’ y anuncios de que habrá rendición de cuentas por conspiraciones.

La federalización de Washington DC marca una fractura fundamental en la arraigada matriz de poder, eliminando capas de autonomía que protegían de la rendición de cuentas a los agentes del lado oscuro. La federalización reafirma la autoridad presidencial directa, alineándose con los planes para una Nueva República, un orden constitucional restaurado en el que el Distrito vuelve a ser una sede puramente administrativa, libre de las superposiciones municipales corporativas establecidas en 1871.

Los expertos proyectan que esto conducirá a la declaración formal de una Nueva República para el cuarto trimestre de 2025, en la que los estados recuperarán la soberanía sobre los territorios no cedidos, haciéndose eco de la visión de George Washington de un modelo de gobierno popular.

JUGADAS DE AJEDREZ

Ismael Pérez analiza las jugadas de ajedrez geopolíticas que conducirán a una paz duradera. El objetivo de todo esto es colapsar la infraestructura de la sombra. Pérez sostiene que estas jugadas de ajedrez están diseñadas para provocar un cambio sin precedentes en la gobernabilidad mundial y en el colapso de la infraestructura de la sombra que ha controlado a la humanidad desde hace siglos. Según su análisis, el objetivo principal de estas maniobras es liberar al mundo de redes de corrupción, crimen organizado, infiltración extranjera y poderes ocultos que operan detrás de los sistemas tradicionales como gobiernos, medios de comunicación, finanzas, religión y ciencia.

Pérez explica que el reciente despliegue militar en Washington bajo el marco de continuidad de gobierno y respaldado por altos mandos militares y de inteligencia, es una operación estratégica destinada no sólo a restaurar el orden, sino a desmontar los cimientos de la corrupción, incluyendo el control de túneles subterráneos, la incautación de evidencia y la neutralización de actores clave en las redes delictivas. Él llama a esto «liberation day» y lo considera el comienzo de una purga llamada operación determinación férrea (Iron Resolve), cuyo propósito es extinguir la influencia de organizaciones clandestinas y facilitar una transición hacia una gobernabilidad más transparente y justa.

En el contexto internacional, Pérez destaca la importancia de los encuentros diplomáticos como el previsto entre Trump y Putin en Alaska, los cuales interpreta como movimientos de ajedrez para terminar los conflictos bélicos actuales, como la guerra de Ucrania, impulsando así la paz duradera. Todo esto, según Ismael, ocurrirá en paralelo a la revelación de verdades ocultas y tecnologías avanzadas, lo que permitirá al final el despertar de la humanidad hacia niveles superiores de conciencia y libertad.

Finalmente, recalca que estas jugadas estratégicas no buscan simplemente quitar individuos corruptos, sino derrumbar el entramado que ha sostenido el poder oculto, preparando el terreno para una nueva era caracterizada por una mayor transparencia, unidad y soberanía colectiva.

NOTICIAS

Rusia advierte que se están realizando esfuerzos titánicos para detener la cumbre de la «Madre de Dios» entre Putin y Trump en Alaska .https://www.whatdoesitmean.com/index5051.htm

advierte que se están realizando esfuerzos titánicos para detener la cumbre de la «Madre de Dios» entre y en .https://www.whatdoesitmean.com/index5051.htm Trump desactiva los satélites espía de carbono y desmonta la agenda de control meteorológico.https://gazetteller.com/neutralized-trump-shuts-down-nasas-carbon-spy-satellites-dismantles-the-globalists-climate-control-agenda-their-hidden-co%e2%82%82-surveillance-network-is-crumbling-and-t/

desactiva los satélites espía de carbono y desmonta la agenda de control meteorológico.https://gazetteller.com/neutralized-trump-shuts-down-nasas-carbon-spy-satellites-dismantles-the-globalists-climate-control-agenda-their-hidden-co%e2%82%82-surveillance-network-is-crumbling-and-t/ Reuters informa que está cambiando la estructura de la Fed; el futuro está a la vuelta de la esquina. https://rumble.com/v6xg7y8-ep-3706a-writing-is-on-the-wall-fed-structure-in-flux-miran-talks-about-re-.html?e9s=src_v1_ucp_a

https://rumble.com/v6xg7y8-ep-3706a-writing-is-on-the-wall-fed-structure-in-flux-miran-talks-about-re-.html?e9s=src_v1_ucp_a Pirateados tribunales federales de EEUU.- Expuestos y comprometidos millones de documentos judiciales, acusaciones selladas, identificación de testigos, etc.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/10/the-scif-us-federal-courts-hacked/

Donald Trump y la profecía del 88.- Instaló un asta de bandera de 88 pies en la Casa Blanca.https://youtu.be/tsjn6CQPaNc

y la profecía del 88.- Instaló un asta de bandera de 88 pies en la Casa Blanca.https://youtu.be/tsjn6CQPaNc Israel se prepara para el primer sacrificio de la vaca roja y el tercer templo en la profecía del final de los tiempos.https://youtu.be/rdxSloiPUYM

se prepara para el primer sacrificio de la vaca roja y el en la profecía del final de los tiempos.https://youtu.be/rdxSloiPUYM Un documento recién salido a la luz ha revelado que la inteligencia de Israel tenía un conocimiento detallado del plan de Hamás para secuestrar a 250 personas.https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-806634

tenía un conocimiento detallado del plan de para secuestrar a 250 personas.https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-806634 El P entágono lanza la operación escudo terrestre para incautar tierras de cultivo controladas por el PCCh cerca de bases militares.https://amg-news.com/boom-pentagon-launches-operation-land-shield-secdef-hegseth-moves-to-seize-ccp-controlled-farmland-near-u-s-military-bases-nationwide-purge-underway-video/

lanza la operación escudo terrestre para incautar tierras de cultivo controladas por el PCCh cerca de bases militares.https://amg-news.com/boom-pentagon-launches-operation-land-shield-secdef-hegseth-moves-to-seize-ccp-controlled-farmland-near-u-s-military-bases-nationwide-purge-underway-video/ Proyecto de un billón de dólares para construir una nave espacial eléctrica con una duración prevista de treinta años por el Instituto Winnemucca de Estudios Avanzados. La propulsión iónica es demasiado lenta y no responde lo suficiente para una acción evasiva de emergencia.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258044

