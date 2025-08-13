Noelia Damián encara el segundo tramo de legislatura con casi todo su programa para Benahadux cumplido

Macarena González

En los dos primeros años de mandato se han ejecutado proyectos como la Residencia de Mayores, el nuevo Centro de Salud, la rotonda de acceso, el Pabellón de Deportes y la Piscina Municipal

La alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián encara el segundo tramo de la legislatura con casi todas las promesas de su programa electoral cumplidas en el ecuador de su mandato, y ha destacado que “seguiremos trabajando desde todas las áreas de este Ayuntamiento, para ofrecer a nuestros vecinos y vecinas servicios básicos de calidad, y para hacer del municipio un lugar mejor adaptado a todas sus necesidades”.

La máxima representante del municipio ha mostrado su satisfacción por todos los proyectos que han visto la luz en estos dos primeros años, entre los que ha puesto en valor, por su importancia, las obras de construcción del nuevo Centro de Salud, así como de la Residencia de Mayores que mejoran los servicios sociales en el municipio con la colaboración de la Junta de Andalucía. A ello se le une la remodelación integral de la Piscina Municipal que se encuentra en pleno funcionamiento, y el nuevo Pabellón de Deportes, que pronto será una realidad gracias a la colaboración con la Diputación Provincial.

Pero además, estos dos primeros años han dado muchos más frutos, puesto que se han llevado a cabo mejoras en materia de infraestructuras y movilidad, como la creación de una nueva rotonda de acceso al barrio de San Juan y al Polígono Industrial, la mejora de los arcenes de la carretera Benahadux–El Chuche con futuras mejoras en su iluminación, y el acondicionamiento progresivo de los polígonos industriales. También se han creado nuevos nichos en el cementerio, instalado fibra óptica, y acondicionado el pilar municipal. Además, se han instalado nuevos equipamientos deportivos como un cubo fit para el ejercicio y la actividad física, mejoras en las pistas de pádel y digitalización para reservas y acceso, así como la rehabilitación del campo de fútbol.

Entre los compromisos ya cumplidos, también se encuentran mejoras en la seguridad ciudadana, la Policía Local ya cuenta con un desfibrilador en su unidad móvil y está prevista su instalación en el Ayuntamiento. Además, se han creado dos plazas nuevas de policía para tener una plantilla de cinco agentes, y se han instalado más cámaras de seguridad, una de ellas en la nueva rotonda.

En otros aspectos, como en materia de bienestar animal, se ha dado un paso adelante con la aplicación del método CER para el control de colonias felinas. Además, se han impulsado medidas de envejecimiento activo para mayores, dotado con detalles de bienvenida a los nuevos bebés del municipio y se ha creado un plan joven con actividades, viajes, ferias de empleo y mayor apoyo económico a las asociaciones que existen en el municipio.

Al margen de los grandes proyectos realizados estos dos años, la alcaldesa destaca la evolución de la ciudad a un espacio más verde y sostenible con la creación de comunidades energéticas que permitirán a los vecinos ahorrar cerca de un 40% en su factura de la luz, bonificaciones fiscales para viviendas con autoconsumo y vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga y placas solares en edificios municipales. También se ha puesto en marcha un plan de limpieza viaria, de parques y jardines, a través del que se han adquirido una barredora y fregadoras para mantener los espacios en condiciones óptimas, generando además nuevos empleos en el municipio

Entre los proyectos que verán la luz en esta segunda parte del mandato de Noelia Damián habrá mejoras del Juzgado de Paz, la creación de un sendero de homologación en el municipio y la adecuación de los caminos rurales del término municipal, entre otros muchos previstos hasta 2027.