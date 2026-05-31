El Pabellón Europa celebra su 5ª edición en la Feria del Libro de Madrid, con un programa centrado en la literatura y el debate sobre Europa

La Feria del Libro de Madrid abre sus puertas y, con ella, el Pabellón Europa, situado en el sector 28C, entre las casetas 387 y 412 del Parque del Retiro. La Representación de la Comisión Europea en España participa en esta iniciativa por quinto año consecutivo, consolidando este espacio como un referente para el diálogo cultural y literario en torno a Europa.

Este año, el Pabellón Europa cuenta con un programa muy especial, marcado por los debates acerca del futuro de la UE, en un momento en el que los tradicionales mecanismos por el cual se regían las relaciones internacionales no parecen tener la efectividad de antaño.

A continuación, les dejamos algunos eventos destacados.

Homenajes a autores con mirada europea

·Hoy, 29 de mayo a las 19:30 horas, el pabellón inaugura con Pedro Sorela: reivindicación de un europeo universal, acto que rinde homenaje al escritor, periodista y profesor Pedro Sorela, figura clave en la cultura periodística española. Cuatro destacadas personalidades del periodismo y la literatura –Alfonso Armada, Álex Grijelmo, Montse Morata y Laura Casielles– analizarán su ecléctica y prestigiosa trayectoria.

·Domingo, 14 de junio a las 12:30 horas: A pocos meses de su fallecimiento, Homenaje a Antonio Lobo Antúnes recuerda la figura y la obra de uno de los grandes escritores europeos de los últimos 50 años. Participan la hija del autor, María José Lobo Antúnes y el escritor Rui Cardoso Martins. Modera Javier Peña, periodista y creador del podcast Grandes Infelices.

Narrando Europa entre realidades cambiantes

La programación del Pabellón Europa explora las tendencias actuales de la crónica en la UE y su papel para interpretar la complejidad de la actualidad.

·Domingo, 31 de mayo 19:30 horas: La crónica periodística europea: Margo Rejmer y Ander Izagirre.Dos de los autores más destacados del periodismo narrativo europeo reflexionan sobre las tendencias de la crónica europea. Modera Emilio Sánchez Mediavilla, editor y cofundador de Libros del KO.

Defensa de los valores europeos y mirada al futuro

El Pabellón Europa invita a reflexionar sobre cómo defender y fortalecer los valores democráticos, culturales y humanos que definen a la Unión Europea en un mundo en transformación.

·Domingo, 7 de junio a las 19:30 horas: Europa como destino y como refugio, conversación con uno de los escritores rumanos más internacionales y europeo universal, Mircea Cărtărescu, sobre cómo defender los valores democráticos europeos en un contexto geopolítico radicalmente transformado. Cărtărescu es entrevistado por Antonio Gárate (La hoja Cultural, RTVE). Coorganiza el Instituto Cultural Rumano.

·Sábado, 13 de junio a las 19:30 horas: Ana Blandiana: la necesidad de proteger a Europa y sus valores. La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, y símbolo de la resistencia contra la represión soviética en el este de Europa, conversa con la escritora y ensayista Mercedes Monmany.

·Domingo, 14 de junio a las 18:00 horas: 40 años en la UE: tres miradas diferentes hacia la Europa del futuro. Debate con José Manuel García-Margallo – exministro de Asuntos Exteriores-; Eduardo Madina -socio de Estrategia de Harmon-; y Lilith Verstrynge – Exsecretaria de Estado para la Agenda 2030-. Modera la periodista Marta Fernández. Presenta el evento: Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España.

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Feliciano Tisera

Feliciano.TISERA@ec.europa.eu

María Canal Fontcuberta

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