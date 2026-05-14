FlixBus reclama cabotaje para dar solución a la suspensión del autobús entre Mérida y Sevilla

+++ La suspensión de la línea Mérida–Sevilla, provocada por la crisis de la concesionaria titular, pone de relieve la necediad de complementar el modelo concesional.

+++ FlixBus opera ya rutas internacionales que unen Andalucía, Extremadura y Portugal y plantea que el cabotaje, permitido por la normativa europea, ayudaría a mejorar muchas de estas conexiones.

FlixBus, compañía de travel-tech especializada en el autobús de larga distancia asequible y sostenible, lamenta la reciente interrupción del corredor de autobuses entre Mérida y Sevilla y considera que se trata de uno de los riesgos de un modelo concesional centenario que limita la oferta a un único titular por corredor, y que es cada vez más incapaz de garantizar con seguridad las necesidades de movilidad de los españoles.

La compañía, que en España sólo está autorizada a realizar trayectos internacionales, considera que el modelo concesional estatal, que no respeta la regulación de la UE y que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insiste en no mejorar, atenta contra la conectividad de Extremadura con otras regiones.

Miles de usuarios llevan semanas sin poder viajar en autobús entre Extremadura y Sevilla, desde que la empresa titular de la concesión VAC 240, vigente hasta marzo de 2027, dejó de prestar el servicio con normalidad. A ello se suma que la resolución de una nueva licitación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puede prolongarse durante meses, haciendo que cualquier solución intermedia sea únicamente temporal y no mejore la situación.

En 2019, el corredor Mérida-Sevilla transportaba casi 175.000 viajeros, pero la pandemia provocó un desplome de la demanda del que la línea aún no se ha recuperado. En 2024, incluso en un contexto marcado por bonificaciones públicas al transporte colectivo y campañas como Verano Joven, el corredor registró sólo 111.195 pasajeros, un 36% menos que antes de la pandemia. La recaudación también cayó con fuerza, desde 1,08 millones de euros en 2019 hasta 798.313 euros en 2024, aproximadamente un 26% menos. FlixBus considera que tanto este corredor como el resto de los que atraviesan Extremadura tienen un potencial de ingresos y pasajeros muy superior si se permite aprovechar plenamente el cabotaje y las conexiones vía Portugal.

En concreto, la compañía revela que, si el gobierno español siguiese la regulación europea, las numerosas rutas internacionales que conectan Andalucia y Extremadura con Portugal se podrían usar para llevar pasajeros entre estas dos CCAA, reduciendo así el impacto de la suspensión de la concesión Mérida‑Sevilla. Esto se podría poner en práctica inmediatamente ya que decenas de autobuses internacionales trascurren todos los días por distintas ciudades andaluzas y extremeñas y tienen plazas disponibles.

«El cabotaje que ya funciona desde hace más de 10 años en toda Europa es el complemento perfecto para mejorar la conectividad entre distintas regiones de un país sin coste para las administraciones públicas”, afirma Pablo Pastega, VP de FlixBus para Iberia y Sudamérica. “Lo que este caso demuestra el caso de la línea estatal Merida-Sevilla es que, a pesar de todo el dinero público que destina el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el sistema concesional estatal no resuelve los problemas de movilidad de la población. Por eso, resulta imperativo revisar este modelo, permitiendo que el mercado español se alinee con el europeo y, al mismo tiempo, garantizando una mayor capacidad de respuesta en el transporte de larga distancia”, subraya.

El reglamento europeo CE 1073/2009 permite el cabotaje en el transporte internacional de viajeros en autobús y casi todos los países de nuestro entorno lo aplican o han abierto sus mercados nacionales de autobús de larga distancia con resultados concluyentes: más conectividad, más frecuencias, precios más bajos y una oferta más competitiva frente al vehículo privado. En el caso concreto de la VAC 240, FlixBus se ofrece a valorar la incorporación de paradas en los municipios afectados en el marco de sus servicios internacionales autorizados.

Más allá de esta situación puntual, la compañía considera que el problema de fondo no es la crisis de un operador concreto: es un sistema de concesiones que concentra el riesgo en un único titular por corredor y deja a los pasajeros sin alternativa cuando ese titular falla o exige a la administración cambios en las líneas o reducciones de frecuencias, algo que se viene denunciando en muchos pequeños pueblos de España.

FlixBus lleva años trasladando a las autoridades españolas su disposición a operar rutas interregionales en régimen de competencia, sin exclusividad y sin necesidad de compensaciones económicas públicas en los corredores con demanda suficiente. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha recomendado abrir a la competencia el mercado del autobús en líneas de más de 100km y garantizar con recursos públicos que se prestan de forma fiable los servicios a zonas peor atendidas y aisladas.

Pero hasta que ese momento llegue, la apertura al cabotaje sólo requiere de una sencilla decisión política: cumplir con la normativa comunitaria vigente. FlixBus ha comunicado ya a la Junta de Extremadura, que en los últimos meses se ha mostrado abierta a impulsar el cabotaje, su voluntad de contribuir a resolver lo antes posible este problema.

Sobre Flix

Flix tiene como objetivo transformar el sector del transporte colectivo ofreciendo soluciones de viaje de larga distancia en autobús y tren sostenibles y asequibles en más de 40 países de cinco continentes a través de sus marcas FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç y Greyhound. Con su modelo de negocio ligero en activos y su innovadora plataforma tecnológica, Flix, fundada en 2013, alcanzó rápidamente una posición de liderazgo en el mercado del transporte de larga distancia en autobús en Europa, Norteamérica y Turquía, y continúa su expansión en América del Sur y la región Asia-Pacífico.

Impulsada por una mayor concienciación sobre los viajes sostenibles, Flix asumió públicamente el compromiso con la iniciativa Science Based Targets (SBTi) como marco para una descarbonización basada en la ciencia. En abril de 2024, la SBTi validó los objetivos a corto plazo de Flix para la reducción de emisiones, reconociendo así que su estrategia está alineada con los objetivos climáticos globales.

Mientras Flix gestiona el ámbito comercial del negocio – como la planificación de la red, la fijación de precios, el control operativo, el marketing y las ventas, la gestión de la calidad y el desarrollo continuo del producto mediante un enfoque basado en datos – los socios de confianza de Flix se encargan de las operaciones diarias. La innovadora combinación de la plataforma tecnológica y de ventas de Flix con el transporte tradicional de pasajeros ha transformado una start‑up europea en una empresa líder de travel tech con expansión global.

En España, FlixBus ofrece únicamente rutas internacionales y confía en que el Gobierno introduzca más apertura en el sector del autobús. Concretamente, espera que cumpla lo antes posible con el Reglamento 1073/09 de la Unión Europea, autorizando el cabotaje (la posibilidad de coger y dejar en territorio nacional), lo que aumentaría de inmediato las frecuencias y conexiones a disposición de los ciudadanos y generaría nuevas rutas hoy inatendidas.